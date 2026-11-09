Женщина с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре некоторые украинские семьи смогут получить единовременную денежную помощь на подготовку к зиме. Размер выплаты составляет 5 000 грн на одно домохозяйство. Однако воспользоваться программой смогут не все желающие: определены конкретная территория проживания и требования к заявителям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Кто может получить 5 000 грн на зиму

В Сумской общине предусмотрена единовременная материальная помощь для домохозяйств Стецковского старостинского округа. Программа направлена на поддержку местных жителей в зимний период, а размер выплаты составляет 5 000 грн на одну семью.

Подать заявление на получение средств могут две категории граждан:

жители, которые фактически проживают и имеют зарегистрированное или задекларированное место жительства в пределах Стецковского старостинского округа и не состоят на учете в качестве ВПЛ за его пределами; внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в пределах этого округа не менее одного года на дату обращения.

Важно, что помощь назначается именно на домохозяйство. То есть независимо от количества членов семьи предусмотрена одна выплата в размере 5 000 грн.

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Как оформить помощь и куда обращаться

Прием заявлений на получение зимней материальной помощи начался 9 ноября 2026 года. Подать документы можно до 15 декабря включительно.

Для оформления выплаты необходимо лично обратиться по одному из двух адресов:

село Стецковка, ул. Сумская, 20 — сектор по вопросам управления сельскими территориями;

город Сумы, ул. Харьковская, 35 — Департамент социальной защиты населения.

Заявителям необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

выписка о зарегистрированном месте жительства или справка ВПЛ;

справку о составе семьи;

справку от старосты о фактическом месте проживания.

Если в домохозяйстве есть другие совершеннолетние члены семьи, дополнительно потребуется их согласие на определение уполномоченного представителя, который будет подавать документы и получать деньги.

Также в заявлении обязательно нужно указать банковский счет в формате IBAN, на который должны перечислить средства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев может получить около 12 000 грн от УВКБ ООН в ноябре. Денежная поддержка предусмотрена для переселенцев, эвакуированных граждан и других уязвимых категорий населения. Для оформления выплаты необходимо соответствовать критериям программы и пройти регистрацию.

Также Новини.LIVE сообщали, кому Пенсионный фонд может начислить дополнительно от 908 до 1 038 грн к пенсии в ноябре. Право на такую надбавку имеют родители, воспитавшие пятерых и более детей. Размер доплаты зависит от количества детей, которых воспитали до установленного законом возраста.