Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Працівники, які продовжують працювати під обстрілами у прифронтових громадах, можуть отримати додаткові соціальні виплати. Для них пропонують зараховувати страховий стаж із підвищувальним коефіцієнтом, компенсувати половину комунальних витрат та передбачити виплати у разі поранення, інвалідності або загибелі через російську агресію.

Про це розповідає народний депутат Михайло Ананченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Які пільги пропонують працівникам прифронтових територій

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, спрямовані на підтримку працівників і підприємств у громадах, наближених до лінії фронту. Одна з ініціатив передбачає запровадження спеціального статусу для людей, які забезпечують життєдіяльність таких територій.

Йдеться, зокрема, про медиків, освітян, комунальників та працівників підприємств, які продовжують виконувати свої обов'язки попри загрозу обстрілів. Саме завдяки їхній роботі в громадах зберігається доступ до води, тепла, електроенергії, продуктів і медичної допомоги.

Для людей, які отримають відповідний статус, пропонують передбачити такі гарантії:

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Збільшений страховий стаж. Один рік роботи на територіях можливих бойових дій пропонують зараховувати як півтора року, а на територіях активних бойових дій — як два роки.

Компенсацію комунальних послуг. Працівникам, які проживають і працюють на територіях активних бойових дій, пропонують відшкодовувати 50% вартості житлово-комунальних послуг.

Додатковий соціальний захист. Окремі компенсації хочуть передбачити у випадках поранення, отримання інвалідності або загибелі працівника внаслідок російської агресії.

Таким чином, ініціатива має не лише підтримати людей, які працюють у небезпечних умовах, а й допомогти прифронтовим громадам зберегти необхідних фахівців.

Які податкові пільги можуть отримати підприємства

Другий законопроєкт стосується бізнесу, який продовжує працювати на прифронтових територіях. Для таких підприємств пропонують знизити ставку податку на прибуток до 9%.

Також ініціатори хочуть запровадити особливі умови кредитування та приватизації. Це має допомогти підприємствам залишатися в громадах, підтримувати робочі місця та продовжувати діяльність попри безпекові ризики.

За словами Михайла Ананченка, законодавчі пропозиції розробили спільно з міським головою Харкова та головою Асоціації прифронтових міст і громад Ігорем Тереховим, а також представниками міжфракційного об'єднання "Прифронтові території".

Водночас запропоновані компенсації та пільги поки не є чинними. Для їх запровадження Верховна Рада має розглянути та ухвалити відповідні законопроєкти.

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