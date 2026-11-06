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Главная Финансы Льготы на коммуналку для УБД: когда ожидаются выплаты в ноябре

Льготы на коммуналку для УБД: когда ожидаются выплаты в ноябре

Ua ru
6 ноября 2026 18:01
Льготы на коммунальные услуги для УБД: когда поступят деньги в ноябре и сколько выплатят Новини.LIVE
Счета за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине получают от государства компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер льготы составляет 75 % стоимости определенных услуг, но она начисляется только в пределах установленных социальных нормативов. Пенсионный фонд ежемесячно формирует реестры получателей до 25 числа, после чего средства перечисляются на банковские счета.

В какие числа участники боевых действий получат компенсацию за коммунальные услуги в ноябре, рассказывают Новини.LIVE.

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Когда УБД получают компенсацию за коммунальные услуги

Порядок выплаты денежных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг установлен постановлением Кабинета Министров Украины. Согласно этим правилам, компенсацию начисляют ежемесячно.

После подачи заявления Пенсионный фонд Украины рассматривает вопрос о назначении льготы в течение 10 рабочих дней. О принятом решении — назначении компенсации или отказе — заявителя уведомляют не позднее чем через три дня.

В дальнейшем Пенсионный фонд ежемесячно до 25 числа формирует списки граждан, которые должны получить компенсацию. После завершения необходимых процедур деньги перечисляются на банковские счета льготников.

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Обычно средства поступают примерно 5–6 числа следующего месяца. Однако по техническим или организационным причинам возможны задержки на несколько дней.

Сколько денег за коммунальные услуги возвращают УБД

Право участников боевых действий на коммунальные льготы предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Документ гарантирует компенсацию в размере 75 % стоимости определенных жилищно-коммунальных услуг.

В частности, УБД могут получить возмещение по следующим направлениям:

  • 75% расходов на оплату жилья;
  • 75% стоимости природного газа, централизованного и индивидуального отопления, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и вывоза бытовых отходов;
  • 75% стоимости твердого или жидкого печного топлива для домов, не имеющих централизованного отопления.

Компенсация работает по следующему принципу: сначала владелец жилья самостоятельно оплачивает счета за коммунальные услуги, а затем государство возвращает на его банковский счет 75% стоимости услуг, на которые распространяется льгота.

При этом компенсация начисляется только в пределах социальных нормативов потребления, установленных государством.

Например, для расчета льготы на оплату жилья и отопления учитывается площадь до 21 квадратного метра на каждого члена семьи, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на домохозяйство.

Если фактическая площадь жилья превышает установленные показатели, компенсация начисляется только на нормативную площадь. То есть на часть расходов, превышающую установленные государством пределы, льгота не предусмотрена.

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коммунальные услуги выплаты компенсация монетизация льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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