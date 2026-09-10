Новый iPhone 18 в Украине: сколько зарплат стоит каждая модель

Смартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Новые iPhone 18 в Украине будут стоить от 75 999 грн, но для покупателя важна не только сумма на ценнике. При средней зарплате 32 243 грн базовый iPhone 18 Pro обойдется почти в 2,4 месячного дохода, а самый дорогой iPhone Duo — более чем в шесть зарплат. То есть на топовую модель придется откладывать более полугода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Сколько зарплат стоит новый iPhone

Для сравнения возьмем среднюю зарплату штатного работника в Украине — в июле 2026 года она составляла 32 243 грн. Это на 1,6% меньше, чем месяцем ранее.

На этом фоне даже самая доступная версия нового iPhone 18 Pro — это крупная покупка. По цене 75 999 грн смартфон стоит примерно 2,36 средней месячной зарплаты.

То есть если бы человек мог откладывать на телефон абсолютно весь свой средний месячный доход, ему понадобилось бы почти два с половиной месяца. В реальной жизни этот срок будет дольше, ведь из зарплаты нужно оплачивать жилье, продукты, транспорт, коммунальные услуги и другие необходимые расходы.

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iPhone 18 Pro — от 75 999 грн

Самая низкая цена на iPhone 18 Pro в конфигурации 256 ГБ составляет 75 999 грн. По данным продавца, версия на 512 ГБ стоит 88 999 грн, а модель с 1 ТБ — 114 999 грн.

В пересчете на среднюю зарплату это примерно:

256 ГБ — 2,36 зарплаты;

512 ГБ — 2,76 зарплаты;

1 ТБ — 3,56 зарплаты.

Таким образом, увеличение объема памяти может добавить к стоимости смартфона десятки тысяч гривен. Для покупателя это означает, что выбор более мощной конфигурации фактически приравнивается еще к одной месячной зарплате.

iPhone 18 Pro Max — еще дороже

Флагманская версия iPhone 18 Pro Max будет стоить примерно от 85 799 грн за 256 ГБ. Конфигурация на 512 ГБ стоит 98 799 грн, 1 ТБ — 111 799 грн, а максимальная версия на 2 ТБ — 137 799 грн.

В пересчете на зарплату это соответственно составляет:

256 ГБ — 2,66 зарплаты;

512 ГБ — 3,06 зарплаты;

1 ТБ — 3,47 зарплаты;

2 ТБ — 4,27 зарплаты.

То есть самый дорогой iPhone 18 Pro Max стоит более четырех средних месячных доходов украинского работника.

При этом разница между базовой версией Pro и максимальной версией Pro Max составляет более 60 тыс. грн. Для человека со средним доходом это почти две дополнительные зарплаты.

iPhone Duo может стоить более шести зарплат

Отдельная категория — iPhone Duo, первый складной смартфон Apple. В США его стартовая цена составляет 1 999 долларов, а максимальная версия на 2 ТБ — 3 199 долларов.

В украинских магазинах цены на Duo уже достигают почти 199 тыс. грн. В частности, версия на 256 ГБ стоит 119 999 грн, 512 ГБ — 132 999 грн, 1 ТБ — 159 999 грн, а 2 ТБ — 198 999 грн.

Если сравнить эти суммы со средней зарплатой в 32 243 грн, получим:

256 ГБ — 3,72 зарплаты;

512 ГБ — 4,12 зарплаты;

1 ТБ — 4,96 зарплаты;

2 ТБ — 6,17 зарплаты.

Именно максимальная версия Duo является самой дорогой покупкой в этой линейке. Чтобы накопить почти 199 тыс. грн, человеку со средней зарплатой пришлось бы откладывать весь месячный доход более шести месяцев.

Сколько нужно откладывать ежемесячно

Для обычного покупателя важнее не то, сколько зарплат стоит телефон в теории, а сколько придется откладывать из реального дохода.

Например, если откладывать 20% средней зарплаты — около 6 449 грн в месяц, на iPhone 18 Pro за 75 999 грн понадобится примерно 12 месяцев.

На iPhone 18 Pro Max за 85 799 грн — около 13,3 месяца, а на самый дорогой Duo за 198 999 грн — более 30 месяцев.

Если же откладывать 30% зарплаты, то есть примерно 9 673 грн ежемесячно, базовый iPhone 18 Pro можно накопить примерно за 8 месяцев, Pro Max — почти за 9 месяцев, а Duo 2 ТБ — примерно за 21 месяц.

Эти расчеты не учитывают возможный рост цен, инфляцию, скидки, программу trade-in или кредитование. Они показывают лишь соотношение стоимости смартфона со средним доходом.

Что это означает для бюджета покупателя

Цена нового iPhone особенно ощутима для человека со средней зарплатой, поскольку смартфон относится к крупной разовой покупке. Отдать за него две-три зарплаты означает на длительное время уменьшить сумму, которую можно направлять на накопления или другие расходы.

Финансовые консультанты советуют формировать запас средств на несколько месяцев базовых расходов. Поэтому тратить все сбережения на смартфон рискованно: после покупки человек может остаться без резерва на непредвиденные ситуации.

Еще один вариант — оплата в рассрочку. Такой формат позволяет не тратить всю сумму сразу, однако перед оформлением стоит проверить общую стоимость покупки, комиссии, срок выплат и условия досрочного погашения.

В результате самый дешевый новый iPhone 18 Pro для украинца со средней зарплатой — это покупка примерно на 2,4 месячного дохода. Pro Max в максимальной конфигурации требует более четырех средних зарплат, а топовый iPhone Duo — более шести.

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