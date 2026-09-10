Новий iPhone 18 в Україні: скільки зарплат коштує кожна модель

Cмартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Нові iPhone 18 в Україні коштуватимуть від 75 999 грн, але для покупця важлива не лише сума на ціннику. За середньої зарплати 32 243 грн базовий iPhone 18 Pro обійдеться майже у 2,4 місячного доходу, а найдорожчий iPhone Duo — більш ніж у шість зарплат. Тобто на топову модель доведеться відкладати понад пів року.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на РБК-Україна.

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Скільки зарплат коштує новий iPhone

Для порівняння візьмемо середню зарплату штатного працівника в Україні — у липні 2026 року вона становила 32 243 грн. Це на 1,6% менше, ніж місяцем раніше.

На цьому тлі навіть найдоступніша версія нового iPhone 18 Pro є великою покупкою. За ціною 75 999 грн смартфон коштує приблизно 2,36 середньої місячної зарплати.

Тобто якби людина могла відкладати на телефон абсолютно весь свій середній місячний дохід, їй знадобилося б майже два з половиною місяці. У реальному житті термін буде довшим, адже із зарплати потрібно оплачувати житло, продукти, транспорт, комунальні послуги та інші необхідні витрати.

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iPhone 18 Pro — від 75 999 грн

Найнижча ціна на iPhone 18 Pro у конфігурації 256 ГБ становить 75 999 грн. За даними продавця, версія на 512 ГБ коштує 88 999 грн, а модель із 1 ТБ — 114 999 грн.

У перерахунку на середню зарплату це приблизно:

256 ГБ — 2,36 зарплати;

512 ГБ — 2,76 зарплати;

1 ТБ — 3,56 зарплати.

Таким чином, збільшення пам'яті може додати до вартості смартфона десятки тисяч гривень. Для покупця це означає, що вибір більшої конфігурації фактично прирівнюється ще до однієї місячної зарплати.

iPhone 18 Pro Max — ще дорожче

Флагманська версія iPhone 18 Pro Max стартує приблизно від 85 799 грн за 256 ГБ. Конфігурація на 512 ГБ коштує 98 799 грн, 1 ТБ — 111 799 грн, а максимальна версія на 2 ТБ — 137 799 грн.

У зарплатах це відповідно близько:

256 ГБ — 2,66 зарплати;

512 ГБ — 3,06 зарплати;

1 ТБ — 3,47 зарплати;

2 ТБ — 4,27 зарплати.

Тобто найдорожчий iPhone 18 Pro Max коштує понад чотири середні місячні доходи українського працівника.

При цьому різниця між базовим Pro та максимальною версією Pro Max становить понад 60 тис. грн. Для людини із середнім доходом це майже дві додаткові зарплати.

iPhone Duo може коштувати понад шість зарплат

Окрема категорія — iPhone Duo, перший складний смартфон Apple. У США його стартова ціна становить 1 999 доларів, а максимальна версія на 2 ТБ — 3 199 доларів.

В українських магазинах ціни на Duo вже доходять майже до 199 тис. грн. Зокрема, версія на 256 ГБ коштує 119 999 грн, 512 ГБ — 132 999 грн, 1 ТБ — 159 999 грн, а 2 ТБ — 198 999 грн.

Якщо порівняти ці суми із середньою зарплатою 32 243 грн, отримаємо:

256 ГБ — 3,72 зарплати;

512 ГБ — 4,12 зарплати;

1 ТБ — 4,96 зарплати;

2 ТБ — 6,17 зарплати.

Саме максимальна версія Duo є найдорожчою покупкою в цій лінійці. Щоб накопичити майже 199 тис. грн, людині із середньою зарплатою довелося б відкладати весь місячний дохід понад шість місяців.

Скільки треба відкладати щомісяця

Для звичайного покупця важливіше не те, скільки зарплат коштує телефон у теорії, а скільки доведеться відкладати з реального доходу.

Наприклад, якщо відкладати 20% середньої зарплати — близько 6 449 грн на місяць, на iPhone 18 Pro за 75 999 грн знадобиться приблизно 12 місяців.

На iPhone 18 Pro Max за 85 799 грн — близько 13,3 місяця, а на найдорожчий Duo за 198 999 грн — понад 30 місяців.

Якщо ж відкладати 30% зарплати, тобто приблизно 9 673 грн щомісяця, базовий iPhone 18 Pro можна назбирати приблизно за 8 місяців, Pro Max — майже за 9 місяців, а Duo 2 ТБ — приблизно за 21 місяць.

Ці розрахунки не враховують можливе зростання цін, інфляцію, знижки, trade-in чи кредитування. Вони показують лише співвідношення вартості смартфона із середнім доходом.

Що це означає для бюджету покупця

Ціна нового iPhone особливо відчутна для людини із середньою зарплатою, оскільки смартфон належить до великої разової покупки. Віддати за нього дві-три зарплати означає на тривалий час зменшити суму, яку можна спрямовувати на накопичення чи інші витрати.

Фінансові консультанти радять формувати запас коштів на кілька місяців базових витрат. Тому витрачати всі накопичення на смартфон ризиковано: після покупки людина може залишитися без резерву на непередбачені ситуації.

Ще один варіант — оплата частинами. Такий формат дозволяє не віддавати всю суму одразу, однак перед оформленням варто перевірити загальну вартість покупки, комісії, строк виплат та умови дострокового погашення.

У результаті найдешевший новий iPhone 18 Pro для українця із середньою зарплатою — це покупка приблизно на 2,4 місячного доходу. Pro Max у максимальній конфігурації потребує понад чотири середні зарплати, а топовий iPhone Duo — понад шість.

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