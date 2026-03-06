Виплати для людей з інвалідністю — де надають допомогу у 15 тис. грн

Чоловік та жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадяни від 65 років та особи з інвалідністю І–ІІ групи, а також інші вразливі категорії людей можуть отримати одноразово матеріальну допомогу до 15 тис. грн. Таку можливість надано в одній з територіальних громад.

Про те, кому доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Де вразливим групам українців надають допомогу

Скористатися можливістю подати заявки на отримання грошової допомоги можуть громадяни, які є переселенцями з Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області. Виплати від 5 тис. грн до 15 тис. грн можна оформити тільки один раз на рік.

Однак допомога передбачена виключно для вразливих категорій населення:

Громадянам з інвалідністю І–ІІ групи — у розмірі від 5 до 15 тис. грн; Особам похилого віку від 65+ — від 5 до 15 тис. грн; Сім’ям з неповнолітніми дітьми до 18 років — 5 тис. грн; Дітям-сиротам/позбавленим батьківського піклування — у розмірі 5 тис. грн на дитину; Родинам з дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн; Багатодітним родинам — 10 тис. грн; Громадянам, які здійснили поховання, — 10 тис. грн; Домогосподарствам з пічним опаленням — 10 тис. грн.

Як оформити виплати та пакет необхідних документів

Громадяни з реєстрацією з Соледарської громади можуть звертатися за виплатами особисто до Центрів підтримки:

Київ, вул. Бориславська, 72/3, за записом по тел. 0954630657/0953443583;

Дніпро проспект Героїв, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;

Черкаси, вул. Добровольського, 20, 0509809814.

Окрім заяви на призначення допомоги, потрібно підготувати такі копії документів (для усіх категорій):

паспорт та ідентифікаційний код

витяг з реєстру тергромади;

пенсійне посвідчення/одержувача соцдопомоги;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка за реквізитами форми IBAN.

інші документи.

Де ще передбачена допомога українцям з інвалідністю

Також родини з особами з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими захворюваннями чи маломобільними людьми можуть подати заявку на участь у програмі фіндопомоги ГО "Acted".

Така програма доступна для жителів Сосницької громади на Сумщині. Кожен член родини отримає по 3,6 тис. грн/місяць.

Також допомога доступна іншим вразливим категоріям осіб: людям похилого віку, багатодітним, домогосподарствам, які очолюють самотні особи з дітьми.

Раніше повідомлялося, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію для участі у програмі підтримки у ще одному місті. Громадянам нададуть по 10,8 тис. грн.

Ще ми писали, що українцям доступна можливість взяти участь у програмі БО "Caritas-Spes Ukraine". На сільське господарство нададуть від 33 тис. грн.