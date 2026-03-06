Виплати для людей з інвалідністю — де надають допомогу у 15 тис. грн

Нова допомога для людей з інвалідністю — як отримати 15 тис. грн
В Україні громадяни від 65 років та особи з інвалідністю І–ІІ групи, а також інші вразливі категорії людей можуть отримати одноразово матеріальну допомогу до 15 тис. грн. Таку можливість надано в одній з територіальних громад.
Про те, кому доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.
Де вразливим групам українців надають допомогу
Скористатися можливістю подати заявки на отримання грошової допомоги можуть громадяни, які є переселенцями з Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області. Виплати від 5 тис. грн до 15 тис. грн можна оформити тільки один раз на рік.
Однак допомога передбачена виключно для вразливих категорій населення:
- Громадянам з інвалідністю І–ІІ групи — у розмірі від 5 до 15 тис. грн;
- Особам похилого віку від 65+ — від 5 до 15 тис. грн;
- Сім’ям з неповнолітніми дітьми до 18 років — 5 тис. грн;
- Дітям-сиротам/позбавленим батьківського піклування — у розмірі 5 тис. грн на дитину;
- Родинам з дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн;
- Багатодітним родинам — 10 тис. грн;
- Громадянам, які здійснили поховання, — 10 тис. грн;
- Домогосподарствам з пічним опаленням — 10 тис. грн.
Як оформити виплати та пакет необхідних документів
Громадяни з реєстрацією з Соледарської громади можуть звертатися за виплатами особисто до Центрів підтримки:
- Київ, вул. Бориславська, 72/3, за записом по тел. 0954630657/0953443583;
- Дніпро проспект Героїв, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;
- Черкаси, вул. Добровольського, 20, 0509809814.
Окрім заяви на призначення допомоги, потрібно підготувати такі копії документів (для усіх категорій):
- паспорт та ідентифікаційний код
- витяг з реєстру тергромади;
- пенсійне посвідчення/одержувача соцдопомоги;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідка за реквізитами форми IBAN.
- інші документи.
Де ще передбачена допомога українцям з інвалідністю
Також родини з особами з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими захворюваннями чи маломобільними людьми можуть подати заявку на участь у програмі фіндопомоги ГО "Acted".
Така програма доступна для жителів Сосницької громади на Сумщині. Кожен член родини отримає по 3,6 тис. грн/місяць.
Також допомога доступна іншим вразливим категоріям осіб: людям похилого віку, багатодітним, домогосподарствам, які очолюють самотні особи з дітьми.
Раніше повідомлялося, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію для участі у програмі підтримки у ще одному місті. Громадянам нададуть по 10,8 тис. грн.
Ще ми писали, що українцям доступна можливість взяти участь у програмі БО "Caritas-Spes Ukraine". На сільське господарство нададуть від 33 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!