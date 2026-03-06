Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нова допомога для людей з інвалідністю — як отримати 15 тис. грн

Нова допомога для людей з інвалідністю — як отримати 15 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:00
Виплати для людей з інвалідністю — де надають допомогу у 15 тис. грн
Чоловік та жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадяни від 65 років та особи з інвалідністю І–ІІ групи, а також інші вразливі категорії людей можуть отримати одноразово матеріальну допомогу до 15 тис. грн. Таку можливість надано в одній з територіальних громад.

Про те, кому доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Де вразливим групам українців надають допомогу 

Скористатися можливістю подати заявки на отримання грошової допомоги можуть громадяни, які є переселенцями з Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області. Виплати від 5 тис. грн до 15 тис. грн можна оформити тільки один раз на рік.

Однак допомога передбачена виключно для вразливих категорій населення:

  1. Громадянам з інвалідністю І–ІІ групи — у розмірі від 5 до 15 тис. грн;
  2. Особам похилого віку від 65+ — від 5 до 15 тис. грн;
  3. Сім’ям з неповнолітніми дітьми до 18 років — 5 тис. грн;
  4. Дітям-сиротам/позбавленим батьківського піклування — у розмірі 5 тис. грн на дитину;
  5. Родинам з дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн; 
  6. Багатодітним родинам — 10 тис. грн;
  7. Громадянам, які здійснили поховання, — 10 тис. грн;
  8. Домогосподарствам з пічним опаленням — 10 тис. грн.

Як оформити виплати та пакет необхідних документів

Громадяни з реєстрацією з Соледарської громади можуть звертатися за виплатами особисто до Центрів підтримки:

  • Київ, вул. Бориславська, 72/3, за записом по тел. 0954630657/0953443583;
  • Дніпро проспект Героїв, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;
  • Черкаси, вул. Добровольського, 20, 0509809814.

Окрім заяви на призначення допомоги, потрібно підготувати такі копії документів (для усіх категорій):

  • паспорт та ідентифікаційний код
  • витяг з реєстру тергромади;
  • пенсійне посвідчення/одержувача соцдопомоги;
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • довідка за реквізитами форми IBAN.
  • інші документи.

Де ще передбачена допомога українцям з інвалідністю

Також родини з особами з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими захворюваннями чи маломобільними людьми можуть подати заявку на участь у програмі фіндопомоги ГО "Acted".

Така програма доступна для жителів Сосницької громади на Сумщині. Кожен член родини отримає по 3,6 тис. грн/місяць. 

Також допомога доступна іншим вразливим категоріям осіб: людям похилого віку, багатодітним, домогосподарствам, які очолюють самотні особи з дітьми.

Раніше повідомлялося, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію для участі у програмі підтримки у ще одному місті. Громадянам нададуть по 10,8 тис. грн.  

Ще ми писали, що українцям доступна можливість взяти участь у програмі БО "Caritas-Spes Ukraine". На сільське господарство нададуть від 33 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації