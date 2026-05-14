Отдых в Австрии подорожает из-за неожиданных доплат в ресторанах

Женщины в ресторане и деньги.

Поход в ресторан в Австрии может обойтись дороже даже без дополнительного заказа. В стране набирает популярность практика, когда гостям приходится платить отдельно за разделение одного блюда между несколькими людьми. Больше всего споров возникает из-за семей с детьми, которые не могут съесть полную порцию.

Часть клиентов уже назвала новые правила "абсурдными", но рестораторы настаивают, что иначе бизнесу становится все труднее выживать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Kreiszeitung.

Платная пустая тарелка в Австрии

Некоторые рестораны начали брать от 8 до 11 евро только за дополнительную тарелку или за то, что одну пиццу едят два человека.

Особый резонанс вызвала ситуация в пиццерии в Грискирхене. Семья хотела поделить одну пиццу между детьми, но в меню было указано, что при совместном заказе придется доплатить еще 11 евро. В результате семья просто заказала вторую пиццу.

"Это действительно чрезмерно, возмутительно", — пожаловался один из посетителей.

Новые правила в ресторанах Австрии

Владельцы заведений объясняют новые сборы резким ростом расходов. По словам ресторатора из Зальцбурга Эрнста Пюрингера, проблема заключается не только в продуктах.

"Если за столом сидят двое гостей, но заказывают только одно блюдо, необходимый доход с каждого места снижается", — пояснил он.

Рестораторы также обращают внимание на более дорогую электроэнергию, аренду помещений и расходы на персонал. В часы наибольшего наплыва гостей каждый столик должен приносить определенную прибыль, иначе заведение работает почти без заработка.

Реакция клиентов на доплаты в ресторанах

В соцсетях и на Reddit многие пользователи призвали бойкотировать рестораны с такими правилами. Особенно активно жалуются семьи с маленькими детьми, ведь детское меню часто ограничивается фастфудом и небольшим выбором блюд.

В то же время часть людей все же поддерживает рестораны. Некоторые считают, что небольшая доплата в 1-2 евро могла бы быть понятной. Но суммы в 8-11 евро многие клиенты уже называют "заоблачными" и заявляют, что из-за этого просто перестанут посещать такие заведения.

