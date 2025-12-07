Видео
Главная Финансы Одни из самых высоких в Европе — какие зарплаты платят в Австрии

Одни из самых высоких в Европе — какие зарплаты платят в Австрии

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 11:00
Зарплаты в Австрии — сколько получают работники разных профессий
Люди на улицах Вены. Фото: Unsplash

Благодаря высокому уровню заработных плат и хорошим условиям труда Австрия традиционно считается привлекательной для трудовых мигрантов. Украинцам, которые уже работают в этой стране или только планируют это делать, важно ориентироваться в реальных уровнях доходов и правилах их начисления.

О размерах зарплат по профессиям в Австрии рассказало издание Intertax24.

Читайте также:

Какая минимальная зарплата в Австрии

В этой стране нет единого законодательно установленного минимального оклада. Его определяют отраслевые коллективные договоры (Kollektivvertrag) для отдельных специальностей и регионов. Почти каждая сфера имеет свой гарантированный уровень месячной или почасовой оплаты, который профсоюзы вместе с работодателями ежегодно пересматривают.

В 2025 году самые низкие ставки для работников без специальной квалификации стартуют примерно от 1 500-1 600 евро (≈74 000-79 000 грн) брутто в месяц.

Для сравнения: в сфере торговли минимальная оплата составляет около 1 450 евро (≈71 000 грн), в гостиничной отрасли — от 1 320 евро (≈65 000 грн), в строительстве — от 1 742 евро (≈86 000 грн). На практике эти суммы часто немного выше, ведь корректируются в соответствии со стоимостью жизни, а дополнительные выплаты учитывают опыт и продолжительность работы.

Какая средняя зарплата в Австрии

Австрия входит в число стран Европы с самыми высокими доходами. Среднегодовая зарплата составляет примерно 40 000-41 000 евро брутто. С учетом 14 выплат в год (регулярная зарплата плюс дополнительные — отпускная и рождественская) это соответствует примерно 2 900 евро брутто (≈143 000 грн) в месяц.

Если же пересчитать на стандартные 12 месяцев, получается около 3 400 евро брутто (≈167 000 грн). После уплаты налогов работник получает ориентировочно 2 200-2 300 евро (≈108 000-113 000 грн) на руки. При этом зарплата сильно варьируется в зависимости от должности и квалификации.

Средние зарплаты по профессиям (брутто/месяц):

  • кассир (продавец) — 2 228 евро (≈110 000 грн);
  • официант — 2 311 евро (≈114 000 грн);
  • секретарь — 2 032 евро (≈100 000 грн);
  • медсестра — 2 947 евро (≈145 000 грн);
  • графический дизайнер — 2 696 евро (≈133 000 грн);
  • ИТ-специалист/программист — 3 450 евро (≈170 000 грн);
  • архитектор — 3 347 евро (≈165 000 грн);
  • инженер — 3 522 евро (≈173 000 грн);
  • шеф-повар — 3 199 евро (≈157 000 грн);
  • провизор (аптекарь) — 4 175 евро (≈205 000 грн);
  • менеджер по продажам — 6 000 евро (≈295 000 грн).

Высокообразованные специалисты (инженеры, ИТ-специалисты, менеджеры) могут рассчитывать на доходы в несколько раз выше. Например, некоторые технические специалисты могут зарабатывать более 60 000 евро в год, а опытные врачи или строительные менеджеры — до 80 000 евро в год — около 6 000-6 500 евро в месяц (≈295 000-320 000 грн).

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год — документ предусматривает ряд важных нововведений, которые повлияют на благосостояние граждан.

Также узнавайте, какая средняя зарплата в Украине в декабре 2025 года и в каких городах больше всего платят.

работа Австрия минимальная зарплата средняя зарплата заработок
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
