Україна
Рестораны, строительство, торговля — где меньше "белых" зарплат

Рестораны, строительство, торговля — где меньше "белых" зарплат

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:29
В каких сферах платят зарплату в конвертах в 2026 году
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжают массово сталкиваться с неофициальной оплатой труда. Несмотря на войну, кадровый дефицит и миграцию, зарплаты "в конвертах" остаются обыденностью для целых отраслей.

Больше всего нарушений фиксируют там, где есть сезонность, наличность и высокая текучесть кадров, пишет Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.

Читайте также:

Где "конверты" встречаются чаще всего

По данным Гоструда, лидером по уровню теневой занятости в 2025 году стал гостинично-ресторанный бизнес. Именно в этой сфере украинцы чаще всего работают без официального оформления или с минимальной "белой" зарплатой и доплатами наличными.

В группу повышенного риска также входят строительство, сфера услуг и торговля. В этих отраслях работодатели часто пытаются уменьшить налоговую нагрузку, нарушая трудовое законодательство.

Сколько украинцев работают неофициально

Кросс-секционное исследование, проведенное в 2025 году, показало масштаб проблемы. В гостинично-ресторанном бизнесе уровень неформальной занятости достиг около 40%, в строительстве — 38%, в торговле — 32%. Именно эти сферы инспекторы называют ключевыми "зонами риска".

Почему бизнес уходит в тень

Эксперты объясняют, что в ресторанах и гостиницах часто работают студенты, сезонные работники и персонал с плавающим графиком. Это упрощает сокрытие реальных трудовых отношений.

В то же время, в строительстве распространены короткие проекты и субподряд, а в торговле — частичная занятость и неофициальные доплаты сверх минимальной зарплаты.

Гоструда пытается изменить ситуацию

В 2025 году Гоструда активизировала разъяснительную работу. По официальным данным, благодаря проверкам и консультациям более 232 тысяч работников были оформлены официально.

Ранее мы писали о средней зарплате в Киеве в январе — сколько платят и какие профессии самые актуальные.

Также узнайте, в каком месяце возможна индексация зарплат украинцев в 2026 году.

