Відпочинок в Австрії подорожчає через несподівані доплати в ресторанах

Жінки в ресторані та гроші.

Похід у ресторан в Австрії може обійтися дорожче навіть без додаткового замовлення. У країні набирає популярності практика, коли гостям доводиться платити окремо за поділ однієї страви між кількома людьми. Найбільше суперечок виникає через сім’ї з дітьми, які не можуть з’їсти повну порцію.

Частина клієнтів уже назвала нові правила "абсурдними", але ресторатори наполягають, що інакше бізнесу стає дедалі важче виживати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Kreiszeitung.

Платна порожня тарілка в Австрії

Деякі ресторани почали брати від 8 до 11 євро лише за додаткову тарілку або за те, що одну піцу їдять двоє людей.

Особливий резонанс викликала ситуація у піцерії в Гріскірхені. Родина хотіла поділити одну піцу між дітьми, але в меню було зазначено, що при спільному замовленні доведеться доплатити ще 11 євро. У результаті сім’я просто замовила другу піцу.

"Це дійсно надмірно, обурливо", — поскаржився один із відвідувачів.

Нові правила в ресторанах Австрії

Власники закладів пояснюють нові збори різким зростанням витрат. За словами ресторатора з Зальцбурга Ернста Пюрінгера, проблема полягає не лише у продуктах.

"Якщо за столом сидять двоє гостей, але замовляють лише одну страву, необхідний дохід з кожного місця знижується", — пояснив він.

Ресторатори також звертають увагу на дорожчу електроенергію, оренду приміщень та витрати на персонал. У години найбільшого напливу гостей кожен столик має приносити певний прибуток, інакше заклад працює майже без заробітку.

Реакція клієнтів на доплати в ресторанах

У соцмережах і на Reddit багато користувачів закликали бойкотувати ресторани з такими правилами. Особливо активно скаржаться сім’ї з маленькими дітьми, адже дитяче меню часто обмежується фастфудом і невеликим вибором страв.

Водночас частина людей все ж підтримує ресторани. Дехто вважає, що невелика доплата у 1-2 євро могла б бути зрозумілою. Але суми у 8-11 євро багато клієнтів уже називають "захмарними" та заявляють, що через це просто перестануть відвідувати такі заклади.

