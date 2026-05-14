Нововведення в ресторанах Австрії: за що клієнтами доведеться доплатити

Дата публікації: 14 травня 2026 11:08
Відпочинок в Австрії подорожчає через несподівані доплати в ресторанах
Жінки в ресторані та гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Похід у ресторан в Австрії може обійтися дорожче навіть без додаткового замовлення. У країні набирає популярності практика, коли гостям доводиться платити окремо за поділ однієї страви між кількома людьми. Найбільше суперечок виникає через сім’ї з дітьми, які не можуть з’їсти повну порцію. 

Частина клієнтів уже назвала нові правила "абсурдними", але ресторатори наполягають, що інакше бізнесу стає дедалі важче виживати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Kreiszeitung.

Платна порожня тарілка в Австрії

Деякі ресторани почали брати від 8 до 11 євро лише за додаткову тарілку або за те, що одну піцу їдять двоє людей.

Особливий резонанс викликала ситуація у піцерії в Гріскірхені. Родина хотіла поділити одну піцу між дітьми, але в меню було зазначено, що при спільному замовленні доведеться доплатити ще 11 євро. У результаті сім’я просто замовила другу піцу.

"Це дійсно надмірно, обурливо", — поскаржився один із відвідувачів.

Нові правила в ресторанах Австрії

Власники закладів пояснюють нові збори різким зростанням витрат. За словами ресторатора з Зальцбурга Ернста Пюрінгера, проблема полягає не лише у продуктах.

"Якщо за столом сидять двоє гостей, але замовляють лише одну страву, необхідний дохід з кожного місця знижується", — пояснив він.

Ресторатори також звертають увагу на дорожчу електроенергію, оренду приміщень та витрати на персонал. У години найбільшого напливу гостей кожен столик має приносити певний прибуток, інакше заклад працює майже без заробітку.

Реакція клієнтів на доплати в ресторанах

У соцмережах і на Reddit багато користувачів закликали бойкотувати ресторани з такими правилами. Особливо активно скаржаться сім’ї з маленькими дітьми, адже дитяче меню часто обмежується фастфудом і невеликим вибором страв.

Водночас частина людей все ж підтримує ресторани. Дехто вважає, що невелика доплата у 1-2 євро могла б бути зрозумілою. Але суми у 8-11 євро багато клієнтів уже називають "захмарними" та заявляють, що через це просто перестануть відвідувати такі заклади.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час блекаутів більшість кафе та ресторанів в Україні перейшли на генератори й інші резервні системи живлення, аби не зупиняти роботу навіть під час блекаутів. На цьому тлі в окремих закладах почали додавати до рахунків відвідувачів додаткові суми — як компенсацію витрат на пальне, обслуговування генераторів та автономну роботу кухні.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри дефіцит працівників і зміни на ринку праці через війну, проблема неофіційних зарплат в Україні нікуди не зникла. У багатьох сферах роботодавці й далі частину доходу видають готівкою без оформлення, а найбільше таких випадків традиційно виявляють у галузях із сезонною роботою, постійною зміною персоналу та великим обігом готівки, зокрема у ресторанному бізнесі.

гроші Австрія ресторани
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
