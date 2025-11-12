Выплаты на отопление — кто и где сможет получить новую зимнюю денежную помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовал очередной "зимний проект" по оказанию помощи в подготовке к холодному сезону для уязвимых и пострадавших от агрессии РФ граждан. Выплаты будут доступны в двух регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Помогаем".

Реклама

Читайте также:

Какую помощь предусматривает "зимний проект"

Проект под названием "Экстренная поддержка для подготовки к зиме уязвимых и пострадавших от конфликта групп населения в Украине" реализуют при поддержке Датского совета по делам беженцев и Гуманитарного фонда для Украины.

Он предусматривает предоставление финансовой помощи на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг по отоплению.

Приобщиться к "зимнему проекту" смогут жители Днепропетровской и Запорожской областей:

Покровской поселковой громады Днепропетровской области;

Вольнянской городской громады Запорожской области.

"Мы планируем оказать финансовую поддержку 1 484 домохозяйствам (1 100 — в Покровской и 384 — в Вольнянской)", — говорится в сообщении.

Требования и правила предоставления выплат

Как отмечается, средства смогут получить исключительно те граждане, которые будут подпадать под следующие критерии:

в случае повреждения имущества от обстрелов (за последние полгода);

при наличии в семье детей от трех лет;

если в семье есть граждане с инвалидностью;

если в домохозяйстве есть лица с тяжелыми/хроническими болезнями (при наличии справок от врачей);

семьи, где есть пожилые люди от 60 лет;

домохозяйства со статусом внутренне перемещенных лиц;

многодетные семьи;

опекунские/приемные семьи, семьи усыновителей и детдома семейного типа.

Право на помощь будут давать с учетом состава, статуса и дохода заявителей. Ежемесячный доход домохозяйства не может превышать 8,5 тыс. грн на одного человека. Также, если семья уже получала помощь на оплату коммунальных услуг по отоплению за последние полгода, то не сможет иметь выплаты повторно.

Регистрация для предоставления финпомощи на оплату услуг по отоплению продлится до конца 2025 года.

Подробности по программе можно уточнить, обратившись на горячую линию: 0 800 33 17 03

Ранее мы писали, что украинкам доступна финпомощь от организации Mercy Corps. В ее рамках можно будет получить выплаты от 125 тыс. грн.

Также мы сообщали, что граждане могут получить финпомощь от БО "Каритас Украина". Программа предусматривает предоставление 43 тыс. грн.