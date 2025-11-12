Відео
Україна
Новий "зимовий проєкт" — хто отримає гроші на опалення

Новий "зимовий проєкт" — хто отримає гроші на опалення

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:01
Виплати на опалення — хто і де зможе отримати нову зимову грошову допомогу
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартував черговий "зимовий проєкт" з надання допомоги у підготовці до холодного сезону для вразливих та постраждалих від агресії РФ громадян. Виплати будуть доступні у двох регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Помагаєм".

Читайте також:

Яку допомогу передбачає "зимовий проєкт"

Проєкт під назвою "Екстрена підтримка для підготовки до зими вразливих та постраждалих від конфлікту груп населення в Україні" реалізують за підтримки Данської ради у справах біженців та Гуманітарного фонду для України.

Він передбачає надання фінансової допомоги на покриття витрат зі сплати житлово-комунальних послуг з опалення.

Долучитися до "зимового проєкту" зможуть жителі Дніпропетровської та Запорізької областей:

  • Покровської селищної громади Дніпропетровської області;
  • Вільнянської міської громади Запорізької області.

"Ми плануємо надати фінансову підтримку 1 484 домогосподарствам (1 100 — у Покровській та 384 — у Вільнянській)", — йдеться у повідомленні.

Вимоги та правила надання виплат

Як зазначається, кошти зможуть отримати виключно ті громадяни, які підпадатимуть під такі критерії:

  • у разі пошкодження майна від обстрілів (за останні пів року);
  • за наявності в родині дітей від трьох років;
  • якщо у родині є громадяни з інвалідністю;
  • якщо в домогосподарстві є особи з тяжкими/хронічними хворобами (за наявності довідок від лікарів);
  • родини, де є люди похилого віку від 60 років;
  • домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб;
  • багатодітні родини;
  • опікунські/прийомні сім’ї, родини усиновлювачів та дитбудинки сімейного типу.

Право на допомогу надаватимуть з урахуванням складу, статусу та доходу заявників. Щомісячний дохід домогосподарства не може перевищувати 8,5 тис. грн на одну особу. Також, якщо родина вже отримувала допомогу на оплату комунпослуг з опалення за останні пів року, то не зможе мати виплати повторно.  

Реєстрація для надання фіндопомоги на сплату послуг з опалення триватиме до кінця 2025 року.

Подробиці щодо програми можна уточнити, звернувшись на гарячу лінію: 0 800 33 17 03

Раніше ми писали, що українкам доступна фіндопомога від організації Mercy Corps. В її рамках можна буде отримати виплати від 125 тис. грн

Також ми повідомляли, що громадяни можуть отримати фіндопомогу від БО "Карітас Україна". Програма передбачає надання 43 тис. грн.   

комунальні послуги виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
