Виплати на опалення — хто і де зможе отримати нову зимову грошову допомогу

В Україні стартував черговий "зимовий проєкт" з надання допомоги у підготовці до холодного сезону для вразливих та постраждалих від агресії РФ громадян. Виплати будуть доступні у двох регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Помагаєм".

Яку допомогу передбачає "зимовий проєкт"

Проєкт під назвою "Екстрена підтримка для підготовки до зими вразливих та постраждалих від конфлікту груп населення в Україні" реалізують за підтримки Данської ради у справах біженців та Гуманітарного фонду для України.

Він передбачає надання фінансової допомоги на покриття витрат зі сплати житлово-комунальних послуг з опалення.

Долучитися до "зимового проєкту" зможуть жителі Дніпропетровської та Запорізької областей:

Покровської селищної громади Дніпропетровської області;

Вільнянської міської громади Запорізької області.

"Ми плануємо надати фінансову підтримку 1 484 домогосподарствам (1 100 — у Покровській та 384 — у Вільнянській)", — йдеться у повідомленні.

Вимоги та правила надання виплат

Як зазначається, кошти зможуть отримати виключно ті громадяни, які підпадатимуть під такі критерії:

у разі пошкодження майна від обстрілів (за останні пів року);

за наявності в родині дітей від трьох років;

якщо у родині є громадяни з інвалідністю;

якщо в домогосподарстві є особи з тяжкими/хронічними хворобами (за наявності довідок від лікарів);

родини, де є люди похилого віку від 60 років;

домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб;

багатодітні родини;

опікунські/прийомні сім’ї, родини усиновлювачів та дитбудинки сімейного типу.

Право на допомогу надаватимуть з урахуванням складу, статусу та доходу заявників. Щомісячний дохід домогосподарства не може перевищувати 8,5 тис. грн на одну особу. Також, якщо родина вже отримувала допомогу на оплату комунпослуг з опалення за останні пів року, то не зможе мати виплати повторно.

Реєстрація для надання фіндопомоги на сплату послуг з опалення триватиме до кінця 2025 року.

Подробиці щодо програми можна уточнити, звернувшись на гарячу лінію: 0 800 33 17 03

