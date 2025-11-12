Видео
Главная Финансы Деньги от Mercy Corps для украинок — как получить 125 тыс. грн

Деньги от Mercy Corps для украинок — как получить 125 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:02
Выплаты для женщин от Mercy Corps — кто получит от 125 тыс. грн осенью
Девушка работает в теплице. Фото: Freepik

До 16 ноября 2025 года украинские женщины могут получить денежную помощь от 125 тыс. грн. Речь идет об участии в программе международной некоммерческой организации Mercy Corps, действующей в 11 регионах страны.

Об этом говорится в официальной информации организации.

Читайте также:

Кто из женщин может принять участие в программе помощи от Mercy Corps

Речь идет о реализации программы помощи для женщин, которые занимаются фермерской деятельностью. На поддержку сельского хозяйства предоставят различные суммы финансовой поддержки.

В ее рамках женщины получат возможность пройти учебный курс по различным направлениям:

  1. Развитие и расширение навыков ведения предпринимательской деятельности независимо от наличия опыта.
  2. Специализированные направления: обучение овощеводству, ягодоводству, садоводству, пчеловодству, птицеводству, скотоводству, свиноводству, кролиководству, овцеводству, козоводству.

Участницы смогут попасть на передовые фермерские хозяйства для получения полезного опыта.

Приобщиться к программе можно в таких украинских регионах:

  • Днепропетровском;
  • Донецком;
  • Запорожском;
  • Кировоградском;
  • Николаевском;
  • Одесском;
  • Полтавском;
  • Сумском;
  • Харьковском;
  • Херсонском;
  • Черниговском.

Размер денежной помощи и другие нюансы

Для того, чтобы принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства от Mercy Corps, необходимо подпадать под следующие требования:

  • возглавлять домохозяйство/агробизнес, желать начать дело в фермерской сфере без имеющегося опыта;
  • осуществлять/планировать агродеятельность на участке земли площадью до 150 гектаров.

В рамках программы будет предоставлена финпомощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов на запуск/развитие деятельности.

Принимать заявки будут до 16 ноября 2025 года. Подробности доступны на сайте и по номеру телефона Mercy Corps: 0 800 332 590.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить помощь от БО "Каритас Украина". В рамках программы предусматривается предоставление выплат до 43 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в одной из громад Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на выплаты. Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн.

выплаты женщины аграрии деньги помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
