Выплаты для женщин от Mercy Corps — кто получит от 125 тыс. грн осенью

Деньги от Mercy Corps для украинок — как получить 125 тыс. грн
До 16 ноября 2025 года украинские женщины могут получить денежную помощь от 125 тыс. грн. Речь идет об участии в программе международной некоммерческой организации Mercy Corps, действующей в 11 регионах страны.
Об этом говорится в официальной информации организации.
Кто из женщин может принять участие в программе помощи от Mercy Corps
Речь идет о реализации программы помощи для женщин, которые занимаются фермерской деятельностью. На поддержку сельского хозяйства предоставят различные суммы финансовой поддержки.
В ее рамках женщины получат возможность пройти учебный курс по различным направлениям:
- Развитие и расширение навыков ведения предпринимательской деятельности независимо от наличия опыта.
- Специализированные направления: обучение овощеводству, ягодоводству, садоводству, пчеловодству, птицеводству, скотоводству, свиноводству, кролиководству, овцеводству, козоводству.
Участницы смогут попасть на передовые фермерские хозяйства для получения полезного опыта.
Приобщиться к программе можно в таких украинских регионах:
- Днепропетровском;
- Донецком;
- Запорожском;
- Кировоградском;
- Николаевском;
- Одесском;
- Полтавском;
- Сумском;
- Харьковском;
- Херсонском;
- Черниговском.
Размер денежной помощи и другие нюансы
Для того, чтобы принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства от Mercy Corps, необходимо подпадать под следующие требования:
- возглавлять домохозяйство/агробизнес, желать начать дело в фермерской сфере без имеющегося опыта;
- осуществлять/планировать агродеятельность на участке земли площадью до 150 гектаров.
В рамках программы будет предоставлена финпомощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов на запуск/развитие деятельности.
Принимать заявки будут до 16 ноября 2025 года. Подробности доступны на сайте и по номеру телефона Mercy Corps: 0 800 332 590.
