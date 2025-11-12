Выплаты для женщин от Mercy Corps — кто получит от 125 тыс. грн осенью

Девушка работает в теплице. Фото: Freepik

До 16 ноября 2025 года украинские женщины могут получить денежную помощь от 125 тыс. грн. Речь идет об участии в программе международной некоммерческой организации Mercy Corps, действующей в 11 регионах страны.

Об этом говорится в официальной информации организации.

Кто из женщин может принять участие в программе помощи от Mercy Corps

Речь идет о реализации программы помощи для женщин, которые занимаются фермерской деятельностью. На поддержку сельского хозяйства предоставят различные суммы финансовой поддержки.

В ее рамках женщины получат возможность пройти учебный курс по различным направлениям:

Развитие и расширение навыков ведения предпринимательской деятельности независимо от наличия опыта. Специализированные направления: обучение овощеводству, ягодоводству, садоводству, пчеловодству, птицеводству, скотоводству, свиноводству, кролиководству, овцеводству, козоводству.

Участницы смогут попасть на передовые фермерские хозяйства для получения полезного опыта.

Приобщиться к программе можно в таких украинских регионах:

Днепропетровском;

Донецком;

Запорожском;

Кировоградском;

Николаевском;

Одесском;

Полтавском;

Сумском;

Харьковском;

Херсонском;

Черниговском.

Размер денежной помощи и другие нюансы

Для того, чтобы принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства от Mercy Corps, необходимо подпадать под следующие требования:

возглавлять домохозяйство/агробизнес, желать начать дело в фермерской сфере без имеющегося опыта;

осуществлять/планировать агродеятельность на участке земли площадью до 150 гектаров.

В рамках программы будет предоставлена финпомощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов на запуск/развитие деятельности.

Принимать заявки будут до 16 ноября 2025 года. Подробности доступны на сайте и по номеру телефона Mercy Corps: 0 800 332 590.

