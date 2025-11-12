Видео
Видео

Агентство ООН выплатит по 10,8 тыс. грн в ноябре — кто в списке

Дата публикации 12 ноября 2025 08:00
обновлено: 07:56
Выплаты от Агентства ООН — кому начислят сумму в 10,8 тыс. грн в ноябре
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В одной из украинских прифронтовых громад станет доступна программа многоцелевой финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Речь идет о начислении суммы в 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщил пресс-центр Агентства ООН в Telegram.

Читайте также:

Кто и где сможет принять участие в программе помощи

Как отмечают в Агентстве ООН по делам беженцев, трехмесячная финансовая поддержка станет доступна благодаря работе мобильных бригад БФ "Право на защиту" в Шосткинской громаде Сумской области.

Приобщиться к международной программе смогут местные жители, которые вынужденно выезжали в другие регионы или за границу из-за российской агрессии, однако вернулись. Также принять участие смогут переселенцы, прибывшие из других областей.

Среди ключевых условий:

  1. Срок перемещения для переселенцев не превышает последние шесть месяцев.
  2. Отсутствие аналогичной финансовой поддержки за последние три месяца от других организаций.
  3. Затруднительное финансовое положение — доход на одного человека в семье не превышает 5,6 тыс. грн в месяц.
  4. Наличие одного из критериев уязвимости (неполные семьи с детьми, домохозяйства с пожилыми людьми, семьи с лицами с инвалидностью или тяжелобольными).

Размер финпомощи от организации в этом году не изменился: гражданам предусмотрены по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев (по 10,8 тыс. грн в одни руки). Средства будут начислять одним траншем.

Как получить финансовую поддержку на Сумщине

Граждане из г. Шостка (Шосткинская ТГ) могут подать заявки на финпомощь от Агентства ООН по делам беженцев через мобильные бригады БФ "Право на защиту". Для этого нужно сделать предварительную запись на четверг, 13 ноября 2025 года, по номеру телефона: 063 182 68 38.

После этого претендентов должны пригласить по адресу: ул. Свободы, 18 (Центр эстетического воспитания). Часы работы: 11:30 — 13:30. Вся семья должна присутствовать при оформлении, кроме маломобильных граждан, с такими документами:

  • паспорт, идентификационный номер (для всех участников);
  • свидетельство о рождении детей;
  • справка переселенца;
  • номер банковской карты;
  • справка, где подтверждается категория уязвимости;
  • номер мобильного телефона заявителя.

"Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — сообщают организаторы.

Ранее мы писали о проекте Remarket, который реализует БФ "Каритас Украина". В его рамках предоставят средства для финансовой поддержки бизнеса во время войны.

Также мы рассказывали, что в декабре стартует программа по предоставлению выплат в 6,5 тыс. грн. Средства предусмотрены для незащищенных групп граждан.

