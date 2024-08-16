Военный сбор и налоги увеличатся — что изменится для продавцов недвижимости

Ключи от жилья. Фото: Pexels

Украинские власти намерены пересмотреть налоги в стране. В частности, новые требования коснутся граждан при продаже недвижимости.

Об этом рассказал президент International Advisers Association Эдуард Голодницкий в блоге.

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По словам эксперта, власти рассматривают вариант повышения военного сбора втрое — с 1,5% до 5%.

"То есть, если сейчас эффективная ставка налога с доходов (НДФЛ) + военный сбор (ВЗ) с доходов физлиц составляет 19,5%, то правительство предлагает увеличить бремя фактически до 23%. Это касается большинства доходов и прежде всего фонда заработных плат", — сообщил он.

В частности, инициатива коснется собственников недвижимости. Им особенно ощутимой станет необходимость уплаты 5% при продаже жилья.

"Наибольшие поступления в 70% от запланированных, ожидаются от 1% военного сбора с дохода юрлиц — плательщиков налога на прибыль и 5% военного из любых доходов граждан — как удержания из заработной платы, дивидендов и даже продажи жилой недвижимости", — написал Голодницкий.

Что ждет правительство от новых налогов

Летом правительство зарегистрировало законопроект, который внесет изменения в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№ 11416). Документ предусматривает повышение налогов на 125 млрд гривен в этом году и на 341,9 млрд гривен — в следующем.

Среди ключевых инициатив — повышение ставки военного сбора из доходов физлиц с 1,5% до 5%, что дополнительно принесет около 45,5 млрд гривен и необходимость его уплаты ФЛПами в размере 800 грн в месяц, что даст дополнительно 2,3 млрд гривен, введение военного сбора для компаний и ФЛП 3-й группы в 1% от дохода, что должно дополнительно принести в бюджет 50,5 млрд гривен.

Однако спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что правительственная инициатива о повышении военного сбора может не пройти, но могут повысить НДС.

Что еще стоит знать

Напомним, земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.