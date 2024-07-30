Податки та військовий збір — Мінфін уточнив, кого і чому торкнеться підвищення

Фінансові підрахунки. Фото: Unsplush

У Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Такі деталі уточнив очільник Мінфіну Сергій Марченко, пише РБК-Україна.

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Як відомо, днями Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає запровадження підвищення податків на 140 млрд гривень, зокрема, за рахунок нового рівня військового збору, акцизів та інших податкових заходів.

Очікується, що ставка військового збору із заробітної плати найманих працівників підвищиться у кілька разів — з 1,5% до 5%. Водночас, також стануть платниками військового збору юридичні особи (платники податку на прибуток та "спрощенці"). Ставка дорівнюватиме 1% доходу від будь-якої діяльності.

За словами міністра, таке підвищення ставки військового збору з зарплат українців та поширення на юросіб та на окремі операції фізичних осіб (з 5 до 30%) — справедливий крок під час війни. Таке рішення дозволить надалі фінансувати Сили оборони.

Міністр пояснив, що зараз спостерігається ситуація, коли переважно держсектор виплачує "білі" заробітні плати, з яких утримуються офіційні податки. Водночас, частина активних громадян не сплачує Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір та Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), надаючи перевагу оптимізації через мінімальну зарплатню чи через ФОПи.

"У нас з офіційно влаштованих 70% — це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором — правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", — вважає Марченко.

У питанні військового збору уряд прив'язується до доходів українців, частину з яких муситимуть платити у вигляді податків.

"Наша задача — забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки", — додав голова Мінфіну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ВРУ вважають, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.

Також ми писали, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони.