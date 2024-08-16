Військовий збір та податки зростуть — що зміниться для продавців нерухомості

Ключі від житла. Фото: Pexels

Українська влада має намір переглянути податки в країні. Зокрема, нові вимоги торкнуться громадян під час продажу нерухомості.

Про це розповів президент International Advisers Association Едуард Голодницький у блозі.

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За словами експерта, влада розглядає варіант підвищення військового збору утричі з 1,5% до 5%.

"Тобто якщо зараз ефективна ставка податку з доходів (ПДФО) + військовий збір (ВЗ) з доходів фізосіб складає 19,5%, то уряд пропонує збільшити тягар фактично до 23%. Це стосується більшості доходів і перш за все фонду заробітних плат", — повідомив він.

Зокрема, ініціатива торкнеться власників нерухомості. Їм особливо відчутною стане необхідність сплати 5% під час продажу житла.

"Найбільші надходження у 70% від запланованих, очікуються від 1% військового збору з доходу юросіб — платників податку на прибуток і 5% військового з будь-яких доходів громадян — як утримання з заробітної плати, дивідендів і навіть продажу житлової нерухомості", — написав Голодницький.

Що чекає уряд від нових податків

Влітку уряд зареєстрував законопроєкт, що внесе зміни у Податковий кодекс та інші закони щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану (№ 11416). Документ передбачає підвищення податків на 125 млрд гривень цього року і на 341,9 млрд гривень — наступного.

З-поміж ключових ініціатив — підвищення ставки військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5%, що додатково принесе близько 45,5 млрд гривень і необхідність його сплати ФОПами в розмірі 800 грн на місяць, що дасть додатково 2,3 млрд гривень, запровадження військового збору для компаній і ФОПів 3-ї групи в 1% від доходу, що має додатково принести до бюджету 50,5 млрд гривень.

Проте спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що урядова ініціатива про підвищення військового збору може не пройти, натомість підвищать ПДВ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.