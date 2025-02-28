Срок действия карт Ощадбанка — какие операции стали недоступны и как действовать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали о том, какие трудности возможны из-за автоматического продления срока действия старых платежных карт. Большинство операций для таких карт остались доступными, однако есть исключения.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

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Продление срока действия карт в Ощадбанке

Как известно, Ощадбанк принял решение о продлении срока действия карт до 30 июня 2025 года.

Там отмечали, что владельцам таких карт можно не обращаться в банк по поводу обновления. После завершения срока действия они останутся функциональными.

Клиентам в дальнейшем доступны различные финансовые операции, в частности:

возможность осуществления расчета в торгово-сервисных сетях;

снятие наличных средств в банкоматах, другие транзакции.

Какие есть трудности со старыми картами и как действовать

Однако, оказалось, что для некоторых операций старые карты не подходят. Речь идет об оплате в сети Интернет, что особенно актуально маломобильным людям. Об этом говориться в одном из комментариев на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

"Вы действие карт продлили, но если карта просрочена, оплачивать продукты в интернете этой картой невозможно. Как вы продлили тогда действие карт? Или о такой категории людей никто не подумал?", — отмечается в сообщении.

Представитель Ощадбанка ответил на обращение, отметив, что банк действительно продлил срок действия карт и большинство операций на снятие наличных, расчет в торговой сети или сети интернет проводится успешно. Но не все операции могут проходить в интернете, некоторые сайты могут не пропускать оплату именно из-за реквизитов карты, а именно — срока действия.

В таких случаях единственным вариантом остается — перевести средства через мобильный Ощад на любую другую банковскую карту и произвести оплату с помощью нее.

Если другой карты нет, ее можно открыть в мобильном "Ощад" и сразу перевести между своими счетами средства.

Также можно получить новую карту в отделении не только владельцу счета, но и доверенному лицу при условии наличия у последнего доверенности с указанием соответствующих полномочий.

Для уточнения деталей по карте можно лично позвонить с финансового номера в контакт-центр: (044) 247-84-18.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, что делать украинским беженцам с картами, у которых истек срок действия. Приехать из-за границы такие граждане специально не могут.

Также мы писали, что Ощадбанк может взимать комиссии за обслуживание старых карт. Такое может произойти из-за пролонгирования срока действия карт.