Срок действия карт Ощадбанка — кому и когда заблокируют счета

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, что делать гражданам в случае окончания срока действия карт и угрозы потери доступа к счетам с июля 2025 года. Там объяснили, что на замену пластиковых карт в банковских отделениях отведен месяц.

Об этом сообщили представители банка в соцсети Facebook.

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С вопросом к банку, можно ли осуществлять расчеты картами, по которым поступило сообщение о завершении срока действия, обращаются сами клиенты.

Также просят уточнить, можно ли осуществлять платежи, в частности, за коммунальные услуги, в онлайн-кабинете, и когда именно пенсионный счет будет заблокирован.

"Уточните, пожалуйста. Если, я получила смс, это значит, что карта перестанет работать 1 числа? Нужно ее обязательно менять? Смогу ли я снять деньги, если она будет неактивной?", — говорится в одном из сообщений.

Как не потерять доступ к счетам в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в связи с военным положением финучреждение продлило срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года, однако не для всех.

Так, продление произойдет автоматически для тех карт, срок которых истек с февраля 2022 года, за исключением:

если срок действия истек в течение февраля 2022 года — марта 2025 года и по которым в январе-феврале 2025 года (включительно) была осуществлена хотя бы одна финансовая операция с помощью карты (в частности, неуспешные) в кассах, банкоматах, терминалах любого украинского финучреждения;

срок действия которых истек в течение февраля 2022 года — марта 2025 года и на счету совсем нет средств и не осуществлялись операции картой за последние шесть месяцев.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Если карты подпали под вышеуказанные требования, то счет будет оставаться активным, однако после окончания срока действия невозможно будет осуществить никаких операций, и нужно перевыпустить на новую. Также не будет доступа к приложению и веб-версии "Ощад24".

"Вы можете пользоваться картой до конца текущего месяца, после ее окончания операции по карте будут невозможны. Для возможности проверки перевыпуска карты дистанционно, рекомендуем позвонить в контакт-центр 0800 210 800 или обратиться в отделение банка", — добавили в финучреждении.

Также мы писали, что в кассах отделений Ощадбанка обслуживают только тех клиентов, которые предоставляют номер мобильного телефона. В финучреждении объяснили, что такие правила предусмотрены договором о платежных услугах.

Также мы рассказывали, почему появляются долги по счетам в Ощадбанке. В частности, для того, чтобы не накапливалась задолженность из-за услуги SMS-информирования, ее стоит отключить.