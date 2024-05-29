Тариф на электричество вырастет – какие цены предложат с 1 июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине новый тариф на электрическую энергию, который начнет действовать с 1 июня 2024 года, может вырасти почти вдвое. Ожидается, что соответствующее повышение позволит получать ежегодно дополнительно 65 млрд гривен.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета по вопросам энергетики ВРУ Алексей Кучеренко в соцсети Facebook.

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Новые предложения прописаны в проекте постановления Кабинета министров, который пока публично не опубликован. Предварительно будет действовать такая градация:

для тех, кто потребляет более 100 кВт-ч, цена вырастет с 2,64 до 4,8 грн за кВт-ч;

для тех, кто меньше 100 кВт в месяц — тариф не изменится и составит в дальнейшем 2,64 кВт-ч.

Представитель профильного комитета Рады выступил с критикой такого предложения, отметив, что правительство при этом не предоставило точного обоснования повышения стоимости электроэнергии. Указано лишь, что реальная рыночная цена составляет 7,47 грн за кВт-ч, а предлагают 4,8 грн за кВт-ч.

В то же время, Кабинет министров посчитал, сколько такое повышение даст дополнительно денег. Ожидается, что ежегодно будет поступать сумма в 65 млрд грн, которую разделят следующим образом:

долю в 70% направят "Энергоатому";

долю в 30% выделят "Укргидроэнерго".

"Посмотрел вчера объяснительную записку к проекту Постановления КМУ о повышении тарифа на э/э для населения. Документ не выдерживает никакой критики, аргументация сводится к тезису — рыночная цена 7,47, поэтому мы хотим продавать по 4,8", — написал Кучеренко.

Учитывая то, что все делается в "конспиративном режиме", заместитель главы Комитета по вопросам энергетики ВРУ направил обращение к Кабинету министров с просьбой предоставить обоснование и обеспечить возможность участия в заседании КМУ.

Источник: Fb Кучеренко

Источник: Fb Кучеренко

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Таким образом, сумма за месяц может измениться следующим образом:

при расходе 100 кВт-ч — сумма останется прежняя — 264 грн;

при среднем потреблении 168 кВт-ч — с 443,5 до 806,4 грн;

при потреблении 300 кВт-ч — с 792 до 1,44 тыс. грн.

По данным Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в стране среднее потребление домохозяйств равно 168 кВтч ежемесячно. То есть для абсолютного большинства граждан электроэнергия с 1 июня будет стоить гораздо дороже.

В то же время, по расчетам Министерства энергетики, себестоимость генерации и доставки электрической энергии — 8 грн. По нынешнему тарифу он не покрывает генерацию электричества, средств хватает исключительно на плату за его распределение.

Окончательное решение должно быть принято до конца мая 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года вырастут тарифы на воду для небытовых потребителей нескольких водоканалов. Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также мы писали, что с 1 июня 2024 года ждет ряд изменений. В частности, придется платить больше потребителям жилищно-коммунальных услуг, субсидианты могут лишиться помощи, а часть пенсионеров получит повышенные выплаты "задним числом".