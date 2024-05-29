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Новий тариф на світло з 1 червня — скільки доведеться платити

29 травня 2024 08:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тариф на електрику зросте — які ціни запропонують з 1 червня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні новий тариф на електричну енергію, який почне діяти з 1 червня 2024 року, може зрости майже вдвічі. Очікується, що відповідне  підвищення дозволить щороку отримувати додатково 65 млрд гривень.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань енергетики ВРУ Олексій Кучеренко у соцмережі Facebook.

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Які запропонують тарифи на світло

Нові пропозиції прописані у проєкті постанови Кабінету міністрів, який поки що публічно не опубліковано. Попередньо — діятиме така градація:

  • для тих, хто споживає більше 100 кВт-год ціна зросте з 2,64 до 4,8 грн за кВт-год;
  • для тих, хто менше 100 кВт за місяць — тариф не зміниться і становитиме надалі 2,64 кВт-год.

Представник профільного комітету Ради виступив з критикою такої пропозиції, зазначивши, що уряд при цьому не надав точного обґрунтування підвищення вартості електроенергії. Вказано лише, що реальна ринкова ціна становить 7,47 грн за кВт-год, а пропонують 4,8 грн за кВт-год.

Водночас, Кабінет міністрів порахував, скільки таке підвищення дасть додатково грошей. Очікується, що щороку надходитиме сума у 65 млрд грн, яку поділять так:

  • частку у 70% спрямують "Енергоатому";
  • частку у 30% надуть "Укргідроенерго".

"Подивився вчора пояснювальну записку до проекту Постанови КМУ про підвищення тарифу на е/е для населення. Документ не витримує жодної критики, аргументація зводиться до тези — ринкова ціна 7,47, тому ми хочемо продавати по 4,8", — написав Кучеренко.

З огляду на те, що все робиться в "конспіративному режимі", заступник голови Комітету з питань енергетики спрямував звернення до Кабінету міністрів з проханням надати обґрунтування та забезпечити можливість участі в засіданні КМУ.

 

тарифи
Джерело: Fb Кучеренко
тарифи на ЖКГ
Джерело: Fb Кучеренко

Кому нові ціни вдарять по гаманцю

Таким чином, сума за місяць може змінитися так:

  • за умови витрати 100 кВт-год — сума залишиться колишня — 264 грн;
  • за умови середнього споживання 168 кВт-год — з 443,5 до 806,4 грн;
  • за умови споживання 300 кВт-год — з 792 до 1,44 тис. грн.

За даними Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в країні середнє споживання домогосподарств дорівнює 168 кВт-год щомісяця. Тобто для абсолютної більшості громадян електроенергія з 1 червня коштуватиме значно дорожче.

Водночас, за розрахунками Міністерства енергетики собівартість генерації та доставки електричної енергії — 8 грн. За нинішнім тарифом, він не покриває генерацію електрики, коштів вистачає виключно на плату за її розподіл.

Остаточне рішення мають ухвалити до кінця травня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також ми писали, що з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

Кабінет міністрів
тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ВРУ

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