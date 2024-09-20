Налоги в Украине — при каких условиях власть повысит размер НДС

Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

В Комитете Верховной Рады по бюджету назвали главное условие для вероятного повышения Налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда именно Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

Об этом заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа на заседании парламента.

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Она отметила, что Налог на добавленную стоимость в стране может быть пересмотрен в сторону повышения в случае роста расходов в проекте Государственного бюджета-2025 ко второму чтению.

Представляя бюджет, Пидласа подчеркнула, что расходы проекта госбюджета ко второму чтению не могут быть существенно увеличены, ведь Кабинет министров ограничен условиями, утвержденными в ходе пятого пересмотра программы с Международным валютным фондом (МВФ).

По ее словам, в случае увеличения объема расходов Кабмин столкнется "с требованием МВФ по повышению НДС".

Ранее о возможности пересмотра главного налога в стране заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он пояснил, что в случае неподдержания депутатами правительственной законодательной инициативы о повышении военного сбора и некоторых других сборов — повышение налогов все равно состоится.

Пойдут другим путем, повысив налог, имеющий широчайшую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость.

"Я думаю, что мы все взрослые люди и осознаем, что война — это самый большой поглотитель средств, который есть в государстве. И поэтому логично, что средства должны пополняться… Есть философия, которую предложило правительство, — во многих местах взять немного, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет абсолютно конкретной цифры. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент", — говорилось в заявлении Стефанчука.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно уменьшит доходность депозитов, что может повлечь за собой отток средств из депозитов и изменение инвестиционных приоритетов вкладчиков, в частности на иностранную валюту.

Также мы писали, что Международный валютный фонд будет настаивать на ослаблении курса гривны и повышении налогов. Соответствующие действия в этом направлении уже предпринимаются во время переговоров по расширенному финансированию Украины.