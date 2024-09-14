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Кабмін офіційно вніс до Ради проєкт держбюджету 2025 року

14 вересня 2024 14:59
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету України на 2025 рік
Народні депутати. Фото: Урядовий портал
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Кабінет міністрів України вніс сьогодні, 14 вересня, до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Його вже направили на розгляд комітету.

Про це стало відомо із сайту Верховної Ради України.

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Проєкт державного бюджету України на 2025 рік

Комісія Верховної Ради України взяла на розгляд переданий проєкт державного бюджету України на 2025 рік.

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Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2025 рік в реєстрі. Фото: скриншот
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Етапи проходження. Фото: скриншот

Зазначимо, що вчора, 13 вересня, Кабмін затвердив проєкт державного бюджету. Очікують, що Україна отримає у 2025 році 2 трильйони гривень доходів, тоді як сума видатків становитиме близько 3,6 трильйона гривень. 

На наступний рік, за прогнозами, передбачено зниження дефіциту бюджету до 19,4 % внутрішнього валового продукту (ВВП), що, як пишуть в уряді, відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами. Україна планує запозичити із загального фонду  2237,6 млрд грн. З них внутрішні — 579,2 млрд грн, а зовнішні — 1658,4 млрд грн.

На що і як розподілили бюджет у 2025 році

Найпріоритетнішими напрямками для фінансування буде оборона України, соцзахист, підтримка регіонів та бізнесу. 

За прогнозами, у 2025 році курс долара становитиме 45 гривень за 1 долар США.  

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що видатки на оборону зростуть до 2,22 трлн грн: буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони. Це становитиме 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

Також передбачене фінансування на такі видатки:

  • на пенсії — 237,9 млрд грн;
  • на допомогу малозабезпеченим сім’ям та людям у складних життєвих обставинах — 127,9 млрд грн;
  • на пільги та субсидії — 42,3 млрд грн.

На здоров'я у 2025 році планують витратити 210,7 млрд гривень, куди входять програми медичних гарантій, а також забезпечення лікарень ліками й медичними виробами проти тяжких захворювань.

Освіту профінансують на 169,3 млрд гривень — заробітні плати вчителям, гранти на вищу освіту, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів. 

Культуру та науку в Україні також не обділять грошима в 2025 році:

  • 9,6 млрд грн закладено в бюджеті на розвиток культури та інформаційного простору;
  • 4 млрд грн — на цифрову трансформацію;
  • 14,0 млрд грн — на підтримку наукових досліджень, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

Шмигаль пообіцяв допомогу місцевим бюджетам з боку Уряду — у проєкті закладені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма "єОселя":

  • фінансування Фонду розвитку підприємництва для пільгових кредитів за програмою "5-7-9%" — 18 млрд грн;
  • гранти для бізнесу — 1,4 млрд грн;
  • компенсація регіонам різниці в тарифах комунальних послуг — 12,2 млрд грн;
  • житло для українців через програму "Укрфінжитло" — 9,4 млрд грн;
  • гуманітарне розмінування земель — 1 млрд грн;
  • на зменшення викидів вуглецю та підвищення енергоефективності — 1,75 млрд.

Місцеві бюджети отримають додаткові дотації у 51,2 млрд грн. Ці кошти  витратять на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються без змін — на рівні грудня 2024 року.

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