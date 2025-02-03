Зарплаты в Украине вырастут — в комитете ВРУ рассказали, что будет с выплатами в 2025 году

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прокомментировали Инфляционный отчет Национального банка с макроэкономическим прогнозом на 2025-2027 годы. Хотя регулятор ожидает роста заработных плат, однако оплата труда будет оставаться значительно ниже, чем среди ближайших соседей из Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам финансов Нина Южанина в Telegram.

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Что ожидается на рынке труда в Украине

Представительница финансового комитета отметила, что в дальнейшем диспропорции на украинском рынке труда и ограниченность инвестиций в производственный капитал будут сдерживающим фактором роста валового внутреннего продукта (ВВП).

Однако занятость и заработные платы в дальнейшем будут расти. Толчком к этому будет оставаться дефицит рабочих и оживление экономики.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2024 году реальные заработные платы превысили уровень до полномасштабной войны в большинстве сфер экономики.

Хотя Нацбанк ожидает, что они будут расти в дальнейшем, однако темпы несколько сократятся по сравнению с предыдущими годами.

Также член комитета ВРУ по вопросам финансов отметила, что по данным кадровых порталов, зарплаты в Украине выросли в гривне, однако, если перевести выплаты в американскую валюту, то оплата труда существенно упала из-за девальвации нацвалюты.

"При этом отмечу, что согласно исследованию OLX Работа с 2021 года в гривнах зарплата выросла на 13%, а в долларах уменьшилась на 25%, а средний размер заработной платы в Украине значительно ниже, чем среди наших ближайших соседей из ЕС", — говорится в сообщении.

Оценка ситуации с безработицей

Как отметила Южанина, по прогнозам, официальная безработица в Украине уменьшится до около 10-11% в течение 2025-2027 годов. Несмотря на это, уровень будет оставаться выше, чем был до полномасштабной войны из-за квалификационных и региональных диспропорций на рынке труда.

По данным Министерства экономики, по состоянию на конец прошлого года без работы в стране находились почти 8 млн граждан. При этом, это количество людей даже не занималось поисками работы. В связи с этим, правительство планирует "активировать эти группы населения". Так, уже вводят много программ для стимулирования граждан становиться более конкурентоспособными на украинском рынке труда.

Напомним, в этом году действуют новые требования к индексации зарплат для предприятий, учреждений и организаций. Осовременивание выплат стартует с февраля, а не с января, как было раньше.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Украине не будет хватать 500 тыс. работников. Как сообщили в Конфедерации работодателей, наибольшая нехватка будет фиксироваться среди квалифицированных рабочих.