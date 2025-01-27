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Нові вимоги до індексації зарплат у 2025 році — коли чекати

27 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Індексація зарплат та стипендій в Україні — чому не переглянуть виплати у січні
Здійснення підрахунку на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні цього року діють оновлені правила індексації заробітних плат та стипендій для підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з фізособами-підприємцями, які використовують найману працю. У зв'язку з цим у січні осучаснення виплат не повинно бути.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства соціальної політики.

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Нові вимоги до індексації зарплат у 2025 році

Так, згідно з поясненням відомства, бухгалтери, які здійснюють нарахування зарплат та стипендій, у перший місяць зими зобов’язані виконувати правило, визначене ст. 34 закону №4059-IX "Про Державний бюджет на 2025 рік", і тільки потім застосовувати відповідні норми порядку індексації.

Зазначається, що згідно зі статтею закону:

  • сума індексації, яка виникла грудні минулого року, у січні цього року не нараховується;
  • індекс споживчих цін для індексації доходів населення має обчислюватися наростаючим підсумком з 1 січня, який приймається за 1% чи 100%.

Таким чином, обчислення індексу для індексації має початися у 2025 році з лютого. У попередні роки та у 2024 році, зокрема, підрахунки завжди стартували з січня, а попередній місяць був "базовим" — тобто грудень попереднього року.

Осучаснення зарплат та оклади

За правилами, осучаснення зарплат працівників залежить від зростання окладу (тарифної ставки). При цьому "базовим" місяцем має вважатися місяць збільшення окладу.

Тим  особам, яким оновлять оклади з лютого цього року, "базовим" місяцем буде лютий, а не січень, як раніше.

Водночас, у кожного працівника "базовий" місяць, а також відсоток індексації буде індивідуальним.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної галузі у 2025 році лишились на рівні попереднього року.

Ставки за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях, цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — заокруглюють до однієї гривні.

У Бюджетній декларації на 2025 — 2027 роки зазначено, що у 2025-му оклад працівника першого тарифного розряду залишиться на рівні грудня 2024 року.

 

зарплати індексація
Тарифні ставки. Джерело: уряд

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року суттєво зросла середня заробітна плата. Так, порівняно з січнем середній рівень оплати праці за низкою економічних сфер підвищився на 18%.

Також ми писали, що у будь-якій економіці країни ключовими є представники робітничих професій. За прогнозами, ринок праці цьогоріч зіткнеться з серйозним дефіцитом працівників — бракуватиме 500 тис. осіб.

зарплати Мінсоцполітики стипендії індексація бюджет

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