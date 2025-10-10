Старт нового газового года в Украине — сколько продлится и как повлияет на счета

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с октября начался новый газовый год, который будут использовать для расчета ежемесячных платежей за распределение природного газа. Гражданам рассказали о его сроках, особенностях в расчете платы за услугу и других важных нюансах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины.

Сроки нового газового года в Украине и влияние на счета

Газовым годом называют временной промежуток с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года. Для определения ежемесячных платежей на следующий период за распределение газа используют именно его. Ежемесячные суммы к оплате формируются как равные доли общей суммы, разделенной на 12 месяцев.

В частности, если в этот газовый год объем потребления сократится, то уже в следующем году клиенты будут платить меньшие суммы за доставку газа.

Можно самостоятельного определить ежемесячное начисление за распределение голубого топлива. Для этого необходимо взять общий объем потребления газа за предыдущий газовый год (в кубических метрах) и умножить на тариф, действующий в регионе проживания.

Информацию о действующих тарифах, утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), можно найти на ее сайте.

В Минэнерго отметили, что расчет за распределение газа является платой за пользование мощностью. Полученные суммы направляются на деятельность по поддержанию давления в сети, поэтому рассчитывается один раз в год в зависимости от объема потребления клиента, однако платить за эту услугу нужно в течение всего года.

Как и когда нужно передавать данные приборов учета газа

Учитывая это, важно вовремя передавать показания счетчика в период с 1 по 5 октября ежемесячно. Также необходимо проверить, по возможности, все газовое оборудование и коммуникации для достоверности показателей. В частности, это касается граждан, которые:

Отапливают жилье природным газом. Используют только плиту или колонку. Даже если временно не проживают дома.

Граждане могут передавать данные счетчика дистанционно:

с помощью чат-бота;

в личном кабинете.

Если клиенты вынужденно сменили место жительства из-за боевых действий, то в собственном кабинете можно просматривать все переданные данные. Если объем потребления газа не изменился, показатели счетчика можно просто дублировать.

