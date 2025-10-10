Старт нового газового року в Україні – скільки триватиме та як вплине на рахунки

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні з жовтня розпочався новий газовий рік, який будуть використовувати для розрахунку щомісячних платежів за розподіл природного газу. Громадянам розповіли про його терміни, особливості в розрахунку плати за послугу та інші важливі нюанси.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України.

Терміни нового газового року в Україні та вплив на рахунки

Газовим роком називають часовий проміжок з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року. Для визначення щомісячних платежів на наступний період за розподіл газу використовують саме його. Щомісячні суми до сплати формуються як рівні частки загальної суми, поділеної на 12 місяців.

Зокрема, якщо в цей газовий рік обсяг споживання скоротиться, то вже наступного року клієнти платитимуть менші суми за доставку газу.

Можна самостійного визначити щомісячне нарахування за розподіл блакитного палива. Для цього необхідно взяти загальний обсяг споживання газу за попередній газовий рік (в кубічних метрах) та помножити на тариф, який діє у регіоні проживання.

Інформацію про чинні тарифи, затверджені Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), можна знайти на її сайті.

У Міненерго зауважили, що розрахунок за розподіл газу є платою за користування потужністю. Отримані суми спрямовують на діяльність з підтримки тиску в мережі, тому розраховується один раз на рік залежно від обсягу споживання клієнта, однак платити за цю послугу потрібно упродовж усього року.

Як і коли потрібно передавати дані приладів обліку газу

З огляду на це, важливо вчасно передавати показники лічильника у період з 1 по 5 жовтня щомісяця. Також необхідно перевірити, за можливості, все газове обладнання та комунікації для достовірності показників. Зокрема, це стосується громадян, які:

Опалюють житло природним газом. Використовують лише плиту чи колонку. Навіть якщо тимчасово не проживають вдома.

Громадяни можуть передавати дані лічильника дистанційно:

за допомогою чат-боту;

в особистому кабінеті.

Якщо клієнти вимушено змінили місце проживання через бойові дії, то у власному кабінеті можна переглядати всі передані дані. Якщо обсяг споживання газу не змінився, показники лічильника можна просто дублювати.

Раніше ми повідомляли, коли від клієнтів можуть вимагати довідку про відсутність боргів за газ. Таке може статися під час оформлення субсидій на комунальні послуги на опалювальний сезон.

Ще ми розповідали, що клієнти можуть не витрачати час на дзвінки до операторів контакт-центру Натофгазу. Можна отримати інформацію щодо рахунку самостійно онлайн на сайті та в чатботах.