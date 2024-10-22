Зарплаты в Украине — какие суммы налогов придется уплатить с каждой тысячи дохода

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%. То есть работодателям придется платить из заработной платы наемных работников 23%, а не 19,5% налога (НДФЛ — 18%, военный сбор — 1,5%).

Это прописано в законопроекте №11416-д.

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Ожидается, что новый закон о налогах вступит в силу на следующий день после его обнародования. Тогда и начнут вычислять из доходов наемных работников новый размер военного сбора.

То есть работодателям придется по-разному считать налоги с аванса и зарплаты работников. Так, авансы выплатят до новых норм и учтут военный сбор в размере 1,5%, а другую часть зарплаты — по новой ставке 5% сбора.

Новые суммы налогов с зарплаты

Так, налог на доходы физлиц останется неизменным и составит 18% (180 гривен с каждой тысячи объема дохода). К этому нужно добавить 5% или 50 гривен военного сбора по новой ставке — размер отчисления составит 230 гривен с каждой тысячи гривен объема дохода.

Из средней заработной платы наемного работника в 20 тысяч гривен высчитают 4,6 тыс. гривен налогов. То есть, в итоге после отчислений работнику выплатят 15,4 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали ключевые риски пересмотра новых ставок в связи с принятием законопроекта о повышении налогов ради увеличения доходов в государственный бюджет во время войны. Ожидается волна судебных споров по поводу новшеств.

Также мы писали, что на украинском рынке труда во время военного положения работодатели готовы брать на работу граждан без опыта. При этом оплата труда в некоторых случаях составляет 40 тыс. гривен и выше.