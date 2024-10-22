Зарплати в Україні — які суми податків доведеться сплатити з кожної тисячі доходу

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із заробітної плати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку (ПДФО — 18%, військовий збір — 1,5%).

Це прописано у законопроєкті №11416-д.

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Очікується, що новий закон про податки набере чинності на наступний день після його оприлюднення. Тоді й почнуть вираховувати із доходів найманих працівників новий розмір військового збору.

Тобто роботодавцям доведеться по-різному рахувати податки з авансу і зарплатні працівників. Так, аванси виплатять до нових норм і врахують військовий збір у розмірі 1,5%, а іншу частину зарплатні — за новою ставкою 5% збору.

Нові суми податків із зарплатні

Так, податок на доходи фізосіб залишиться незмінним і становитиме 18% (180 гривень з кожної тисячі обсягу доходу). До цього потрібно додати 5% або 50 гривень військового збору за новою ставкою — розмір відрахування становитиме 230 гривень з кожної тисячі гривень обсягу доходу.

Із середньої заробітної плати найманого працівника у 20 тис. гривень вирахують 4,6 тис. гривень податків. Тобто у підсумку після відрахувань працівнику виплатять 15,4 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали ключові ризики перегляду нових ставок у зв'язку з ухваленням законопроєкту про підвищення податків заради збільшення доходів до державного бюджету під час війни. Очікується хвиля судових спорів з приводу нововведень.

Також ми писали, що на українському ринку праці під час воєнного стану роботодавці готові брати на роботу громадян без досвіду. При цьому оплата праці у деяких випадках сягає 40 тис. гривень і вище.