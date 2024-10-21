Робота в Україні без досвіду — ТОП-5 пропозицій із зарплатою 40 тис. грн

Дівчина за комп'ютером. Фото: linza.com

На українському ринку праці під час воєнного стану роботодавці готові брати на роботу людей без досвіду. При цьому оплата праці у деяких випадках сягає 40 тис. гривень і вище.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

Читайте також:

ТОП-5 вакансій із зарплатою вище 40 тис. гривень

Судячи з даних порталу, для деяких роботодавців наявність досвіду не завжди є ключовою вимогою у вакансіях. Особливо за дефіциту кадрів у низці галузей. Компанії готові гарантувати гідну оплату праці та надавати відповідне навчання.

Робота рієлтором

Зокрема, агентство нерухомості у Києві пропонує роботу рієлтором та надає професійне навчання та підтримку новачкам. Головне — бути готовим працювати як в офісі, так і за його межами. Зарплату обіцяють на рівні від 35 тис. до 80 тис. гривень.

"Навіть якщо ти ще не маєш досвіду у цій сфері, але тобі цікаво працювати з клієнтами, впевнено керуватися угодами та бажаєш розвиватися у сфері нерухомості, ми готові навчити тебе всьому необхідному!", — йдеться у повідомленні.

Робота продавцем мобільних аксесуарів

Також пропонують роботу продавця-консультанта з мобільних телефонів та аксесуарів в Одесі. Компанія наголосила, що розглядають претендентів на посаду навіть без відповідного досвіду роботи. Зарплату обіцяють від 35 тис. до 40 тис. гривень.

Робота менеджером з продажу

В2В-компанія у Харкові шукає менеджера з продажу, надають безплатний курс навчання. Обіцяють професійне та кар'єрне зростання, можливість офіційного працевлаштування. Працівникам готові платити від 28 тис. до 60 тис. гривень.

Робота менеджером-консультантом

Шукають менеджера з продажу для роботи в Києві із зарплатою від 18 тис. до 45 тис. доларів. Потрібно займатися продажем товарів повсякденного вжитку та консультуванням клієнтів, веденням переговорів на вхідній та вихідній лінії.

"Друже, пропонуємо саме тобі співпрацю з аутсорсинговим проєктом. Який працює на ринку України у сфері телемаркетингу вже більше 2 років. Розширюючи свій штаб, ми в пошуках кандидата на посаду "Менеджер з продажу", з яким ми разом будемо йти до поставленої мети та цілей", — йдеться у вакансії.

Робота адміністратором чату

Компанія, яка є лідером на ринку лідогенерації (арбітражу) у соціальних мережах, шукає працівника на посаду "клієнт-менеджер" для роботи з соціальними мережами в режимі листування за скриптами компанії. На роботу запрошують людей від 18 років. Заробітну плату обіцяють від 20 тис. до 45 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні в 2024 році відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, як і було заплановано в державному бюджеті. При цьому рівень мінімальної оплати праці для українських військовослужбовців встановлений на іншому рівні, ніж для цивільного населення.

Також ми писали, що система оплати праці працівників освіти в Україні залишається застарілою, що призводить до низького рівня заробітних плат. Проте в 2024 році виплати вчителям підвищили.