Выплата в 6,5 тыс. грн - кого заставят вернуть деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские малообеспеченные семьи и переселенцы, имеющие малолетних детей, в декабре этого года начали получать выплаты по программе "Теплая зима" в рамках комплексного пакета "Зимова підтримка". Однако те, кто не имеет права на такую помощь, будут вынуждены ее вернуть.

Об этом сообщает "Юридический советник ВПЛ".

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Правила оказания помощи в 6,5 тыс. грн

Как отмечают юристы, речь идет о выплатах в размере 6,5 тыс. грн. Единовременное пособие предоставляется для прохождения зимнего периода 2024/25 года. Его выплачивают:

на каждого ребенка из малообеспеченной семьи, который на 1 ноября этого года не достиг 18 лет. При этом важным условием является то, что семья получала для этого социальную помощь для малообеспеченных. Исключение — граждане, находящиеся в оккупированных районах, включенных в список, а также территорий, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и осуществление финансирования;

на каждого ребенка, зарегистрированного как внутреннего переселенца, по состоянию на 1 ноября этого года не достигшего совершеннолетия. Семья должна получать финпомощь на проживание ВПЛ. Также для лиц с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, также получавших помощь на проживание ВПЛ.

Как получить и кто будет вынужден вернуть деньги

Выплата помощи стартовала с 16 декабря, однако деньги будут получать граждане до конца года. Она происходит автоматически без обращения получателей. Единоразовую помощь перечисляют на счета, открытые в учреждении уполномоченного банка или через отделения Укрпочты.

Ограничения в использовании средств не определены. В постановлении правительства отмечается, что помощь оказывается для прохождения зимнего периода.

"Поэтому каждая семья самостоятельно определяет, на что тратить единовременную денежную помощь", — сообщают эксперты.

Юристы предупреждают: в случае выявления факта того, что семья неправомерно получала пособие для малообеспеченных семей или выплаты на проживание ВПЛ, то помощь в 6,5 тыс. грн заставят вернуть.

Напомним, до конца 2024 года уязвимые категории граждан могут зарегистрироваться в помощь UNICEF. Максимально можно получить до 54 тыс. грн.

Также мы писали, что в следующем году пенсионеры получат доплаты от государства. Дополнительная финпомощь будет достигать более 2 тыс. гривен.