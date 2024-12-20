Виплата у 6,5 тис. грн — кого змусять повернути гроші

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські малозабезпечені сім’ї та переселенці, які мають малолітніх дітей, у грудні цього року почали отримувати виплати за програмою "Тепла зима" в рамках комплексного пакета "Зимової підтримки". Проте ті, хто не має права на таку допомогу, буде змушений її повернути.

Про це повідомляє "Юридичний порадник ВПО".

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Правила надання допомоги у 6,5 тис. грн

Як зазначають юристи, йдеться про виплати у розмірі 6,5 тис. грн. Одноразова допомога надається для проходження зимового періоду 2024/25 року. Її виплачують:

на кожну дитину з малозабезпеченої родини, яка станом на 1 листопада цього року не досягла 18 років. При цьому важливою умовою є те, що родина одержувала до цього соціальну допомогу для малозабезпечених. Виняток — громадяни, які перебувають в окупованих районах, включених до переліку, а також територій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мають змоги забезпечити підготовку виплатних документів та здійснення фінансування;

на кожну дитину, зареєстровану як внутрішнього переселенця, яка станом на 1 листопада цього року не досягла повноліття. Родина має отримувати фіндопомогу на проживання ВПО. Також для осіб з інвалідністю першої групи з числа переселенців, які також отримували допомогу на проживання ВПО.

Як отримати і хто буде змушений повернути гроші

Виплата допомоги стартувала з 16 грудня, проте кошти отримуватимуть громадяни до кінця року. Вона відбувається автоматично без звернення отримувачів. Одноразову допомогу перераховують на рахунки, відкриті в установі уповноваженого банку, чи через відділення Укрпошти.

Обмежень у використанні коштів не визначено. У постанові уряду наголошується, що допомогу надають для проходження зимового періоду.

"Тому кожна родина самостійно визначає, на що витрачати одноразову грошову допомогу", — повідомляють експерти.

Юристи попереджають: у разі виявлення факту того, що сім’я неправомірно отримувала допомогу для малозабезпечених сімей чи виплати на проживання ВПО, допомогу у 6,5 тис. грн змусять повернути.

Нагадаємо, до кінця 2024 року вразливі категорії громадян можуть зареєструватися на допомогу від UNICEF. Максимально можна отримати до 54 тис. грн.

Також ми писали, що наступного року пенсіонери отримають доплати від держави. Додаткова фіндопомога сягатиме понад 2 тис. гривень.