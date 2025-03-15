Выплаты от УВКБ ООН — кто получит новую финансовую помощь

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Для украинцев из Полтавской области открыли регистрацию на финансовые выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Получить более 10 тыс. грн в марте смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале УВКБ ООН.

Читайте также:

Кто получит финансовую помощь

Регистрацией граждан будут заниматься представители БФ "Право на защиту", эта же организация получила функцию распорядителя средств. Известно, что 10,8 тыс. грн выплатят двум категориям украинцев:

тем, кто оформил статус ВПЛ не позднее чем шесть месяцев назад;

тем, кто вернулся на постоянное место жительства из-за границы или из другого региона Украины после вынужденной эвакуации с 24 февраля 2022 года.

Основными условиями для получения выплат являются:

доход, который не превышает сумму в 5,4 тыс. грн в месяц;

претенденты на выплаты не получали деньги от других благотворителей;

семья состоит из отца и детьми, которым еще не исполнилось 18 лет;

в составе семьи есть люди старше 55 лет;

в семье есть люди, которые имеют инвалидность или хронические заболевания.

Как зарегистрироваться на выплаты

Регистрация граждан будет происходить 18 и 21 марта 2025 года. Зарегистрироваться на выплаты можно, если заполнить форму.

Ранее стало известно, что Швейцария окажет финансовую поддержку украинцам из трех регионов. Известно, о какой сумме идет речь.

Также мы рассказывали, что международная организация "Help" принимает заявки от предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны. Им обещают выплатить более 2 тыс. евро.