Выплаты от УВКБ ООН — кто получит новую финансовую помощь

Новые выплаты для ВПЛ — кто получит более 10 тыс. гривен
Для украинцев из Полтавской области открыли регистрацию на финансовые выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Получить более 10 тыс. грн в марте смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Сообщение об этом появилось в Telegram-канале УВКБ ООН.
Кто получит финансовую помощь
Регистрацией граждан будут заниматься представители БФ "Право на защиту", эта же организация получила функцию распорядителя средств. Известно, что 10,8 тыс. грн выплатят двум категориям украинцев:
- тем, кто оформил статус ВПЛ не позднее чем шесть месяцев назад;
- тем, кто вернулся на постоянное место жительства из-за границы или из другого региона Украины после вынужденной эвакуации с 24 февраля 2022 года.
Основными условиями для получения выплат являются:
- доход, который не превышает сумму в 5,4 тыс. грн в месяц;
- претенденты на выплаты не получали деньги от других благотворителей;
- семья состоит из отца и детьми, которым еще не исполнилось 18 лет;
- в составе семьи есть люди старше 55 лет;
- в семье есть люди, которые имеют инвалидность или хронические заболевания.
Как зарегистрироваться на выплаты
Регистрация граждан будет происходить 18 и 21 марта 2025 года. Зарегистрироваться на выплаты можно, если заполнить форму.
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