Виплати до 5 тис. доларів від Швейцарії — хто отримає навесні

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До кінця березня жителі трьох регіонів можуть зареєструватися в проєкті з надання грантів за фінансової підтримки Швейцарії. Допомога у розвитку підприємництва у розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів буде доступна у Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

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Йдеться про проєкт "Віднова", в рамках якого будуть доступні гранти від гуманітарної організації People in Need Ukraine за фінансової підтримки Швейцарії. Мікрогранти передбачені для тих, хто прагне навчитися чи розвивати наявний бізнес під час війни.

Програма в трьох областях передбачає надання кілька видів грантів:

для осіб з обмеженими економічними можливостями на навчання/перекваліфікацію — до 2 тис. доларів;

для осіб з обмеженими фінансами на створення бізнесу у громадах — до 4 тис. доларів;

для мікро-/малих підприємств за умови працевлаштування вразливих категорій осіб — до 5 тис. доларів.

Навчання офлайн/онлайн за програмою "Віднова" триватиме пів року.

Як долучитися до грантового конкурсу

Всі, хто хотів би навчитися чи розвинути бізнес, може подати заявки до 31 березня 2025 року. Для цього треба внести дані в онлайн-форму реєстрації. У пріоритеті у праві на допомогу будуть такі категорії людей:

особи, які мають інвалідність;

внутрішні переселенці;

самотня матір, батько, опікуни;

особи передпенсійного віку (від 50 років) або старші (від 60 років);

етнічні меншини;

учасники бойових дій (УБД).

Уточнити деталі можна за такими контактами:

е-пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

телефон гарячої лінії: 0 800 210 174

Раніше ми писали, що жителі трьох регіонів зможуть зареєструватися на фіндопомогу від фонду "Карітас". Такою можливістю можна скористатися до кінця вересня 2025 року.

Також міжнародна організація "Help" оголосила прийом заявок від підприємців, чий бізнес постраждав під час війни. Такі особи зможуть отримати до 3 тис. євро.