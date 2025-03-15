Виплати від УВКБ ООН — хто отримає нову фінансову допомогу

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Для українців з Полтавської області відкрили реєстрацію на фінансові виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Отримати понад 10 тис. грн у березні зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі УВК ООН.

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Реєстрацією громадян займатимуться представники БФ "Право на захист", ця ж організація отримала функцію розпорядника коштів. Відомо, що 10,8 тис. грн виплатять двом категоріям українців:

тим, хто оформив статус ВПО не пізніше ніж шість місяців тому;

тим, хто повернувся на постійне місце проживання з-за кордону або з іншого регіону України після вимушеної евакуації з 24 лютого 2022 року.

Основними умовами для отримання виплат є:

дохід, який не перевищує суму в 5,4 тис. грн на місяць;

претенденти на виплати не отримували гроші від інших благодійників;

сім'я складається з батька та дітьми, яким ще не виповнилося 18 років;

у складі сім'ї є люди старше 55 років;

у родині є люди, які мають інвалідність або хронічні захворювання.

Як зареєструватися на виплати

Реєстрація громадян відбуватиметься 18 та 21 березня 2025 року. Зареєструватися на виплати можна, якщо заповнити форму.

Раніше стало відомо, що Швейцарія надасть фінансову підтримку українцям з трьох регіонів. Відомо, про яку суму йдеться.

Також ми розповідали, що міжнародна організація "Help" приймає заявки від підприємців, чий бізнес постраждав під час війни. Їм обіцяють виплатити понад 2 тис. євро.