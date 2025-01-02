Субсидии на аренду жилья – кто и когда получит в 2025 году

Взрослые с ребенком. Фото: EPA

В конце января 2025 года граждане из числа внутренних переселенцев смогут оформить новую денежную помощь. Речь идет о субсидиях, предназначенных для аренды жилья.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Субсидии на аренду жилья для переселенцев

Размер субсидий на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой внутренне перемещенной семьи. В частности, на размер будут влиять:

уровень дохода семьи;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья.

При этом стоимость аренды будет существенно отличаться не только в разных регионах, но и крупных городах и селах.

Согласно решению правительства, воспользоваться субсидией смогут:

переселенцы, переехавшие в любой регион, подконтрольный Украине, при условии плохого финансового положения такой семьи;

семья тратят на аренду более 20% от общего дохода.

Как пояснили в ведомстве, соответствующий механизм — гибок, а формула начисления будет учитывать как способность семьи оплачивать аренду самостоятельно, так и различие стоимости аренды в разных областях.

Программа охватит всю Украину.

Как получить новую помощь ВПЛ

Субсидию на аренду жилья для ВПЛ будут назначать, как и жилищную субсидию. Ее будут рассчитывать для каждой семьи и предоставлять при наличии арендного договора.

"Субсидия на аренду будет назначаться при наличии такого арендного договора. Кроме того, договор защитит и арендодателя, в частности, от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов", — говорится в сообщении.

Типичный договор на аренду ВПЛ смогут получить и подписать:

в органах Пенсионного фонда;

онлайн, на портале ПФУ.

Условия программы. Источник: Минсоцполитики

Напомним, наиболее уязвимые категории граждан из переселенцев смогут зарегистрироваться на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Размер выплаты составит около 11 тыс. гривен.

Также мы писали, что в одном из городов граждане смогут получить денежную помощь в 3-5 тыс. гривен. Выплаты будут осуществлены в рамках программы "Социальная защита".