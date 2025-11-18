Выплаты для ВПЛ — кто сможет получить дополнительно 2 тыс. грн

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине внутренним переселенцам при определенных условиях начали выплачивать дополнительную сумму помощи в 2 тыс. грн. Известно, кто и как может оформить "седьмую" выплату после шести месяцев получения помощи на проживание.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на правительственное постановление №1033.

Особенности новой выплаты для переселенцев

Благодаря решению правительства, украинцам, которые переехали из опасных регионов и получали пособие на проживание, теперь доступна дополнительная поддержка от государства. Воспользоваться ею могут как работники, так и физлица-предприниматели, которые зарегистрированы и платят налоги. Новая помощь получила название "седьмая" выплата (2 тыс. грн).

Согласно правилам, рассчитывать на дополнительные средства можно исключительно после подтверждения факта непрерывной официальной работы в течение шести месяцев.

Новая помощь не будет лишать права на продолжение получения выплат на проживание на очередной шестимесячный период при соответствии критериям уязвимости.

Такая поддержка призвана стимулировать граждан к трудоустройству и самозанятости, а также поддержать стабильный доход семей.

Как ВПЛ получить дополнительную денежную помощь и другие нюансы

Оформить доплату ВПЛ можно, если в последний месяц получения денежной помощи на проживание подтвердить своей факт трудовой/профессиональной/предпринимательской деятельности. Для этого информация о трудоустройстве или уплате налогов должна быть зафиксирована в госреестрах.

Подтверждение статуса происходит на основе таких способов:

благодаря уплате платежей/взносов по обязательному госсоциальному страхованию (данные содержатся в реестре застрахованных лиц);

путем предоставления справки с места работы о перечислении единого соцвзноса;

предоставления копии декларации плательщика единого налога, поданной в органы Налоговой службы.

Граждане должны подать документы для осуществления проверки права на выплату.

Начисление средств после назначения "седьмой" выплаты будет осуществляться автоматически после проверки данных Пенсионным фондом через госреестры. В случае непоступления денег, нужно лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

