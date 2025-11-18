Відео
Нові виплати для переселенців — хто отримає 2 тис. грн

Нові виплати для переселенців — хто отримає 2 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 12:08
Оновлено: 12:16
Виплати для ВПО — хто зможе отримати додатково 2 тис. грн
Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні внутрішнім переселенцям за певних умов почали виплачувати додаткову суму допомоги у 2 тис. грн. Відомо, хто і як може оформити "сьому" виплату після шести місяців отримання допомоги на проживання.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на урядову постанову №1033.

Читайте також:

Особливості нової виплати для переселенців  

Завдяки рішенню уряду, українцям, які були змушені переїхати з небезпечних регіонів та отримували допомогу на проживання, тепер доступна додаткова підтримка від держави. Скористатися нею можуть як працівники, так і фізособи-підприємці, що зареєстровані та сплачують податки. Нова допомога отримала назву "сьома" виплата (2 тис. грн).

Згідно з правилами, розраховувати на додаткові кошти можна виключно після підтвердження факту безперервної офіційної роботи протягом шести місяців. 

Нова допомога не позбавлятиме права на продовження отримання виплат на проживання на черговий шестимісячний період за відповідності критеріям вразливості.

Така підтримка покликана стимулювати громадян до працевлаштування та самозайнятості, а також підтримати стабільний дохід сімей.

Як ВПО отримати додаткову грошову допомогу та інші нюанси

Оформити доплату ВПО можна, якщо в останній місяць отримання грошової допомоги на проживання підтвердити своєї факт трудової/професійної/підприємницької діяльності. Для цього інформація про працевлаштування чи сплату податків має бути зафіксована у держреєстрах.

Підтвердження статусу відбувається на основі таких способів:

  • завдяки сплаті платежів/внесків з обов'язкового держсоціального страхування (дані містяться у реєстрі застрахованих осіб);
  • шляхом надання довідки з місця роботи про перерахування єдиного соцвнеску;
  • надання копії декларації платника єдиного податку, поданої до органів Податкової служби.

Громадяни мають подати документи для здійснення перевірки права на виплату.

Нарахування коштів після призначення "сьомої" виплати буде здійснюватися автоматично після перевірки даних Пенсійним фондом через держреєстри. У разі ненадходження грошей, потрібно особисто звернутися у будь-який сервісний центр ПФУ.

Раніше ми писали, чи мають право громадяни на допомогу у сумі 6,5 тис. грн, якщо перейшли на отримання базової соцдопомоги. Йдеться про виплати за програмою "Зимова підтримка".  

Також ми розповідали, що UNICEF Ukraine у 2025 році реалізує три програми підтримки. Зокрема, кошти передбачені для жителів з прифронтових регіонів.   

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
