Работа во время войны — что планируют изменить в трудовых отношениях

Работник на предприятии. Фото: Freepik

В Украине собираются обновить правила информирования работодателей работниками относительно изменений контактных данных во время военного положения. Нововведение коснется всех работников независимо от места работы или условий трудового договора.

Это предусмотрено законом №4412-IX, принятым Верховной Радой.

Реклама

Читайте также:

Требования по обмену контактными данными во время военного положения

Речь идет о законе о внесении изменений в статьи 7 и 13 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Документ, который ждет подписи президента, должен изменить порядок обмена контактной информацией между работниками и работодателями во время войны. Новый подход коснется всех граждан, независимо от места работы (в частности тех, кто работает дистанционно, в офисе, или находится на захваченных противником территориях).

Требование распространяется на всех независимо от условий трудового договора (действующий/приостановленный). В случае одобрения закона — нормы будут действовать все время военного положения.

В нем четко установлено, кто именно и в какие сроки должен сообщать другую сторону в случае изменения контактных данных.

Согласно документу, обе стороны обязаны своевременно информировать о:

новом адресе проживания (местонахождения);

электронной почте (если есть);

новом номере телефона.

В частности, работодатель должен обновить свои контактные данные в Едином государственном реестре. Для этого необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). На обновление отводится 60 календарных дней после того, как закон вступит в законную силу.

Работник должен известить об изменениях почтовым письмом или электронным письмом (на e-mail, указанный в ЕГР). Запрещено сообщать об изменениях через мессенджеры и соцсети.

В случае отсутствия доступа к почте или интернету — разрешается сообщать через телефон или SMS на официальный номер из Единого государственного реестра.

Сроки уведомления об изменении контактов

На оповещение обновленных данных отведут 10 календарных дней для обеих сторон:

работодатели должны за это время обновить контактные данные в ЕГР;

работники обязаны отправить уведомление.

Также предусмотрен переходный период в 60 дней для отдельных работников. Речь идет о тех, кто отсутствует более 90 дней или чье рабочее место расположено на оккупированной территории.

В случае, если кто-то из сторон не сообщит об изменении контактов, то информация, отправленная на последние известные реквизиты, будет считаться юридически полученной.

Новые требования не коснутся тех граждан, с которыми связь по последним известным реквизитам отсутствует.

Также закон дополнит КЗоТ нормой, запрещающей увольнение работников за прогул, если работа расположена на территории активных боевых действий, однако не коснется территорий возможных боевых действий.

Ранее мы писали, что в Украине реформируют оплату труда в таможенных органах с июня текущего года. Ожидается, что оклады привяжут к уровню профессиональных знаний и компетенций таможенников.

Также сообщали, что с мая заработал новый подход в оплате труда в Госслужбе занятости. Изменения будут предусматривать повышение окладов и ограничение предоставления премий.