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Новые версии банкнот долларов США — когда были выпущены и какой дизайн

17 сентября 2024 10:33
Ксения Симонова - Редактор
Доллары США — какие самые новые версии банкнот и какой дизайн
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Соединенных Штатах Федеральная резервная система (ФРС) периодически обновляет банкноты и дизайн американского доллара с целью усиления безопасности. Известно, какие из них считаются самыми новыми.

Об этом сообщает Bureau of Engraving and Printing.

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Выпуск новых банкнот долларов США

Федеральная резервная система США заботится о том, чтобы американская валюта была устойчива к различным вариантам подделок.

Так, за последние 20 лет ФРС представила обновленные "версии" большинства номиналов доллара. По информации The US Currency Education Program, с новейшим дизайном представлены:

  • 2008 года — 5 долларов;
  • 2006 года — 10 долларов;
  • 2003 года — 20 долларов;
  • 2004 года — 50 долларов;
  • 2013 года — 100 долларов.

Также в Федеральной резервной системе США обнародовали график обновления банкнот американской валюты.

В Центробанке намерены менять дизайн купюр с номиналами от 5 до 100 долларов до 2034 года.

Обращение американской валюты в Украине

Как известно, по решению Национального банка в Украине банки и небанковские финучреждения обязаны принимать все банкноты доллара, выпущенные после 1914 года. Они считаются действующими платежными средствами. ФРС не вводила ограничений на расчеты такими банкнотами. При этом их выводят из обращения постепенно, заменяя более новыми купюрами после того, как старые попадают в банки США.

Также стоимость долларов зависит от номинала и текущего обменного курса и никаких дополнительных комиссий, якобы связанных с дизайном, годом выпуска или номиналом во время обмена валюты не предусматривается.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки с августа начали изымать из обращения популярные банкноты, которые заменят купюрами нового образца. В Национальном банке рассказали детали замены старых денег на новые.

Ранее мы писали, что в НБУ рассматривают введение изменений по безналичным расчетам. Регулятор предлагает обновить соответствующий механизм.

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