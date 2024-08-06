НБУ вилучає з обігу популярну банкноту — що сталось

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки у серпні почнуть вилучати з обігу популярні банкноти, які замінять на купюри нового зразка. У Національному банку України (НБУ) розповіли деталі заміни старих грошей на нові.

Про це йдеться на порталі НБУ.

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За даними Нацбанку, поступово планують зменшити кількість із паралельною заміною на нові купюри номіналом 500 гривень. Йдеться саме про зразки 2003-2007 років.

Регулятор пояснив, що ключовою метою такого кроку є бажання підвищити якість готівки в обігу. За його інформацією, банкнота номіналом 500 гривень старого зразка досягла свого "повноліття", адже перебуває в обігу вже цілих 18 років.

Ці купюри залишаються дійсним платіжним засобом, проте поступово їх кількість зменшуватиметься, доки такі банкноти повністю не замінять купюрами у 500 гривень нового зразка.

"Для Національного банку важливо, щоб вся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана у торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, справді платіжна, захищена та належної якості", — пояснили в НБУ.

Чи потрібно українцям спеціально обмінювати купюри

Як уточнили у Нацбанку, старі п'ятисотки, потрапляючи до банків, більше не повертатимуться на ринок. Їх вилучатимуть з обігу та передаватимуть в Центробанк. Надалі їх перерахують та утилізують.

Заміна купюр номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленим захистом, не вплине на розрахунки громадян. Вони залишатимуться дійсними платіжними засобами і ними можна буде без обмежень розраховуватися. Такі гроші не потрібно спеціально обмінювати у банках.

Гроші старого та нового зразка. Фото: НБУ

Варто зауважити, що, за даними НБУ, в Україні саме банкноти номіналом 500 гривень найчастіше серед інших підробляють шахраї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше американської валюти.

Раніше ми писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк скаржаться на те, що банк не видає валюту нового зразку. Через це проблематично зняти кошти з валютних депозитів.