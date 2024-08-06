Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нацбанк почав вилучення популярної банкноти з обігу — що треба знати arrow

Нацбанк почав вилучення популярної банкноти з обігу — що треба знати

6 серпня 2024 12:17
Ксенія Симонова - Редактор
НБУ вилучає з обігу популярну банкноту — що сталось
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські банки у серпні почнуть вилучати з обігу популярні банкноти, які замінять на купюри нового зразка. У Національному банку України (НБУ) розповіли деталі заміни старих грошей на нові.

Про це йдеться на порталі НБУ.

Читайте також:

Яка популярна банкнота старого зразка зникне з обігу

За даними Нацбанку, поступово планують зменшити кількість із паралельною заміною на нові купюри номіналом 500 гривень. Йдеться саме про зразки 2003-2007 років.

Регулятор пояснив, що ключовою метою такого кроку є бажання підвищити якість готівки в обігу. За його інформацією, банкнота номіналом 500 гривень старого зразка досягла свого "повноліття", адже перебуває в обігу вже цілих 18 років.

Ці купюри залишаються дійсним платіжним засобом, проте поступово їх кількість зменшуватиметься, доки такі банкноти повністю не замінять купюрами у 500 гривень нового зразка.

"Для Національного банку важливо, щоб вся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана у торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, справді платіжна, захищена та належної якості", — пояснили в НБУ.

Чи потрібно українцям спеціально обмінювати купюри

Як уточнили у Нацбанку, старі п'ятисотки, потрапляючи до банків, більше не повертатимуться на ринок. Їх вилучатимуть з обігу та передаватимуть в Центробанк. Надалі їх перерахують та утилізують.

Заміна купюр номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленим захистом, не вплине на розрахунки громадян. Вони залишатимуться дійсними платіжними засобами і ними можна буде без обмежень розраховуватися. Такі гроші не потрібно спеціально обмінювати у банках.

 

купюри гроші 500 грн
Гроші старого та нового зразка. Фото: НБУ

Варто зауважити, що, за даними НБУ, в Україні саме банкноти номіналом 500 гривень найчастіше серед інших підробляють шахраї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше американської валюти.

Раніше ми писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк скаржаться на те, що банк не видає валюту нового зразку. Через це проблематично зняти кошти з валютних депозитів. 

НБУ гроші банки фінанси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

13:00 Ветеранів влаштують на держслужбу — як працює е-Карта вакансій

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

13:04 Армія Ізраїлю ліквідувала командира контрабандистів ХАМАС — чим він відомий

13:00 Ветеранів влаштують на держслужбу — як працює е-Карта вакансій

12:59 Плями мазуту в Чорному морі — на яких пляжах Одеси небезпечно купатися

Оновлено

12:56 Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині