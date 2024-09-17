Долари США — які найновіші версії банкнот та який дизайн

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сполучених Штатах Федеральна резервна система (ФРС) періодично оновлює банкноти та дизайн американського долара з метою посилення безпеку. Відомо, які з них вважаються найновішими.

Про це повідомляє Bureau of Engraving and Printing.

Читайте також:

Випуск нових банкнот доларів США

Федеральна резервна система США дбає про те, щоб американська валюта була стійкою до різноманітних варіантів підробок.

Так, за останні 20 років ФРС представила оновлені "версії" більшості номіналів долара. За інформацією The US Currency Education Program, з найновішим дизайном представлені:

2008 року — 5 доларів;

2006 року — 10 доларів;

2003 року — 20 доларів;

2004 року — 50 доларів;

2013 року — 100 доларів.

Також у Федеральній резервній системі США оприлюднили графік оновлення банкнот американської валюти.

У Центробанку мають намір змінювати дизайн купюр із номіналами від 5 до 100 доларів до 2034 року.

Обіг американської валюти України

Як відомо, за рішенням Національного банку в Україні банки та небанківські фінустанови зобов'язані приймати усі банкноти долара, випущені після 1914 року. Вони вважаються чинними платіжними засобами. ФРС не запроваджувала обмежень на розрахунки такими банкнотами. При цьому їх виводять з обігу поступово, заміняючи новішими купюрами після того, як старі потрапляють до банків США.

Також вартість доларів залежить від номіналу та поточного обмінного курсу і жодних додаткових комісій, які нібито пов'язані з дизайном, роком випуску чи номіналом під час обміну валюти не передбачається.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки з серпня почали вилучати з обігу популярні банкноти, які замінять на купюри нового зразка. У Національному банку розповіли деталі заміни старих грошей на нові.

Раніше ми писали, що в НБУ розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.