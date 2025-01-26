Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 26 января 2025 года

Слитки золота в руке. Фото: cnbcfm.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото давно играет важную роль в жизни человечества. Этот драгоценный металл ценится за свою эстетическую привлекательность, редкость и устойчивость к коррозии. На протяжении веков золото использовали для создания ювелирных украшений, монет и предметов религиозного значения. Сейчас оно остается надежным инструментом для сохранения капитала в условиях инфляции или экономических потрясений и даже может быть источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 26 января.

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Интересные факты о золоте

Химический символ золота (Au) — происходит от латинского слова aurum, что переводится как "сияющий свет" или "свет рассвета". Такое название металл получил благодаря своему яркому блеску и золотистому оттенку.

Золото является важным инструментом для современной мировой экономики. Оно широко используется как инструмент для инвестиций и считается надежным способом защиты сбережений от инфляции и экономической нестабильности.

В морской воде содержится примерно 20 миллионов тонн золота, что составляет около 10% общего количества этого металла на планете. Однако из-за крайне низкой концентрации — всего 10–30 частиц на триллион — добыча золота из воды пока что остается экономически невыгодной.

Основным потребителем золота традиционно является ювелирная отрасль. Для изготовления украшений используют сплавы золота с другими металлами, такими как цинк, никель, кобальт или палладий, которые придают изделиям дополнительную прочность и износостойкость.

По оценкам, на сегодня в мире добыто около 190 тысяч тонн золота, причем 75% этого объема было добыто после 1910 года. В начале XX века процесс добычи золота был крайне трудоемким и затратным.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 667,19 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 656,19 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 630,52 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 208,96 грн/г рам;

375 проба: 1 361,45 грн/грамм;

500 проба: 1 815,26 грн/грамм;

583 проба: 2 116,59 грн/грамм;

585 проба: 2 123,85 грн/грамм;

750 проба: 2 722,89 грн/грамм;

900 проба: 3 267,47 грн/грамм;

916 проба: 3 325,56 грн/грамм;

958 проба: 3 478,04 грн/грамм;

999 проба: 3 626,89 грн/грамм;

999,9 проба: 3 630,16 грн/грамм;

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 434,50 грн/грамм;

500 проба: 1 950,00 грн/грамм;

583 проба: 2 370,20 грн/грамм;

585 проба: 2 410,71 грн/грамм;

750 проба: 3 046,71 грн/грамм;

900 проба: 3 663,40 грн/грамм;

916 проба: 3 728,20 грн/грамм;

958 проба: 4 003,50 грн/грамм;

999 проба: 4 018,52 грн/грамм;

Что еще стоит знать украинцам

Цены на черные металлы, конечно, намного ниже чем стоимость золота. Впрочем, собрать большой вес чугуна или стали значительно проще, чем много золотых изделий.

Зарабатывать можно также на цветных металлах. За них платят неплохие деньги, а изделия из цветных металлов окружают нас повсюду. Цены на алюминий в Украине почти постоянно растут.