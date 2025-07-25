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Главная Финансы Новые цены на пшеницу — выгодно ли сейчас продавать зерно

Новые цены на пшеницу — выгодно ли сейчас продавать зерно

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:30
Цены на пшеницу в Украине — что происходит с зерном
Колоски пшеницы. Фото: УНИАН

Закупочные цены на украинскую пшеницу растут из-за медленной уборки урожая. К тому же аграрии не спешат продавать свою продукцию, поскольку не хотят терять деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации на рынке зерна.

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Так, закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу сейчас колеблются в пределах 10,9 — 11 тыс. гривен за тонну включая доставку в порты Черного моря, пишет профильное издание UkrAgroConsult. При этом стоимость фуражной пшеницы составляет от 10,5 тыс. гривен до 10,6 тыс. гривен за тонну.

"Биржевые котировки на пшеницу не растут вслед за ценами физического рынка, поскольку на мировом рынке не так много покупателей, готовых покупать пшеницу по таким высоким ценам, которые сложись на физическом рынке Черного моря", —  говорится в сообщении.

Так, сентябрьские фьючерсы на мягкую озимую пшеницу в Чикаго торгуются на уровне 198,6 доллара за тонну. В то же время на парижской бирже Euronext за тонну пшеницы предлагают почти 200 евро или 235 долларов.

О чем еще стоит знать

Председатель Союза украинского селянства Иван Томич рассказывал редакции Новини.LIVE, что в этом году урожай пшеницы в Украине будет самым низким за последние десять лет. Все из-за весенних заморозков, которые повредили агрокультуру. Большие проблемы возникли у фермеров в южных регионах, которым даже пришлось пересевать поля.

Напомним, что украинское зерно покупают в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Еще одним перспективным направлением для сбыта пшеницы является Индия. Узнавайте также, какую агрокультуру оказалось невыгодно сеять в 2025 году.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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