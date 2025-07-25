Ціни на пшеницю в Україні — що відбувається з зерном

Колоски пшениці. Фото: УНІАН

Закупівельні ціни на українську пшеницю зростають через повільне збирання врожаю. До того ж аграрії не поспішають продавати свою продукцію, оскільки не хочуть втрачати гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію на ринку зерна.

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Так, закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю наразі коливаються в межах 10,9 — 11тис. гривень за тонну включаючи доставку до портів Чорного моря, пише профільне видання UkrAgroConsult. Натомість вартість фуражної пшениці становить від 10,5 тис. гривень до 10,6 тис. гривень за тонну.

"При цьому біржові котирування на пшеницю не зростають слідом за цінами фізичного ринку, оскільки на світовому ринку не так багато покупців, готових купувати пшеницю за такими високими цінами, що складись на фізичному ринку Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Так, вересневі ф’ючерси на м’яку озиму пшеницю в Чикаго торгуются на рівні 198,6 долара за тонну. Водночас на паризькій біржі Euronext за тонну пшениці пропонують майже 200 євро або 235 доларів.

Про що ще варто знати

Голова Союзу українського селянства Іван Томич розповідав редакції Новини.LIVE, що цього року врожай пшениці в Україні буде найнижчим за останні десять років. Усе через весняні заморозки, які пошкодили агрокультуру. Великі проблеми виникли у фермерів у південних регіонах, яким навіть довелося пересівати поля.

Нагадаємо, що українське зерно купують в Азії, Африці та на Близькому Сході. Ще одним перспективним напрямком для збуту пшениці є Індія. Дізнавайтесь також, яку агрокультуру виявилося невигідно сіяти у 2025 році.