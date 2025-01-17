Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 17 січня 2025 року

Металургійний завод "Запоріжсталь". Фото: zaporizhzhia.city

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Метали поділяються на чорні та кольорові залежно від їхнього складу. Чорні метали містять залізо, наприклад, сталь та чавун. Ці матеріали знаходять широке застосування у різних сферах людської діяльності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 17 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є найпоширенішим металом у земній корі, але його почали використовувати пізніше за інші метали, такі як золото, мідь, олово та свинець. Це сталося через те, що залізна руда виглядає зовсім не як метал, і первісним людям було важко здогадатися, що з неї можна отримати корисний матеріал. Залізо стало основою для виготовлення чавуну та сталі, що фактично змінило хід історії.

Чавун є сплавом заліза з вуглецем, де вміст вуглецю перевищує 2%. Цей матеріал має високу міцність і стійкість до зношування. З нього виготовляють різні деталі та будівельні конструкції. Однак чугун є крихким і може легко ламатися від удару.

Сталь є сплавом заліза з вуглецем, де вміст вуглецю менший за 2%. Вона має високу міцність і пластичність, що дозволяє використовувати її в різних галузях, від будівництва до виробництва автомобілів.

Корозія — головний ворог заліза та його сплавів. Залізо легко окислюється на повітрі, утворюючи іржу, яка руйнує метал. Для захисту від корозії залізо покривають цинком, нікелем або іншими металами.

Найдавніші залізні артефакти, що добре збереглися, відносяться до IV тисячоліття до нашої ери. Їх виявили в Єгипті й вони були виготовлені з метеоритного залізо-нікелевого сплаву. Точний час і місце початку виплавки заліза залишаються невідомими, проте до кінця II тисячоліття до н.е. виробництво заліза поширилося від Греції до Індії, а також у країнах Африки на південь від Сахари.

Яка ситуація з металургією в Україні

АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2024 року збільшило обсяги перевезення залізняку на експорт у 1,7 раза порівняно з попереднім роком, досягнувши 33 млн тонн.

У порти за рік було перевезено 18,31 млн тонн залізної руди, що перевищує показник 2023 року в 3,7 раза. Через сухопутні прикордонні переходи транспортовано 14,69 млн тонн, що на 0,4% менше, ніж роком раніше.

Експортні перевезення чорних металів також продемонстрували зростання — на 13,7% рік до року, склавши 5,17 млн тонн. Зокрема, до портів доставлено 3,52 млн тонн, що у 2,1 раза більше, ніж у 2023 році, тоді як через сухопутні переходи обсяг склав 1,65 млн тонн, знизившись на 41,9%.

Зростання обсягів експорту стало можливим завдяки відкриттю морського коридору для вантажів гірничо-металургійного комплексу, що дозволило диверсифікувати напрями поставок та значно збільшити їх обсяги порівняно з попереднім роком.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5,5 грн.

Також зверніть увагу, що в пунктах прийому металобрухту приймають не лише чорні метали, але й кольорові. Наприклад, латунь, яка значно дорожча за сталь або чавун.

Ціни на алюміній в Україні також досить високі. Цей метал можна знайти у багатьох сучасних виробах та пристроях.