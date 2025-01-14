Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 14 января 2025 года

Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине
От легких самолетов до прочных строительных конструкций, алюминий очень быстро стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Когда-то этот металл был редким и даже драгоценным. Сейчас — это один из самых распространенных и важных материалов в мире.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 14 января 2025 года.
Интересные факты об алюминии
Алюминий когда-то был дороже золота. В середине 19-го века алюминий считался настолько редким и ценным, что французский император Наполеон III использовал алюминиевую посуду для особо важных гостей, тогда как остальные ели из золотых тарелок.
Алюминий занимает третье место по распространенности после кислорода и кремния, составляя примерно 8% от массы земной коры. Тем не менее в чистом виде этот металл почти не встречается, поскольку он легко вступает в соединения с другими элементами.
Алюминий используется в производстве искусственных сапфиров. Для создания этих драгоценных камней этот металл нагревают до температуры 2 200 градусов Цельсия и держат под высоким давлением. Искусственные сапфиры используются в часах, лазерах и других высокотехнологичных устройствах.
Алюминий применяют также в медицине. Его соединения используются в антацидах для лечения изжоги и язвенной болезни. Кроме того, этот металл применяется в некоторых вакцинах как вещество, усиливающее иммунный ответ.
Алюминий является важным компонентом в производстве электроники. Благодаря своей высокой электропроводности и легкости, этот металл используется в проводах, конденсаторах и других электронных компонентах.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая обеспечивает потребности сталелитейной промышленности страны. Это произошло из-за близости российских войск и боевых действий. Об остановке шахты сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Как отмечается, это единственная в Украине шахта, где добывают коксующийся уголь, необходимый сталелитейной промышленности страны. Россия уже давно приближается к ключевому логистическому узлу Покровск. По данным DeepState, войска РФ находятся менее чем в 2 км от одного из шахтных стволов.
"Там нет производства, ведутся работы только на поверхности", — сообщил собеседник издания, добавив, что сейчас проводится эвакуация.
По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году Украина произвела около 3,5 млн тонн кокса, используя исключительно коксующийся уголь, добываемый в Покровске. При этом в прошлом году профсоюз сталелитейщиков заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2-3 миллионов тонн в 2025 году с 7,6 миллиона в 2024 году.
Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других частях Украины, если Покровская шахта будет захвачена российскими войсками. Впрочем, импортировать это сырье все равно придется, что приведет к росту затрат.
Цены на алюминий в Украине в январе
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 45 до 85 грн;
- Винницкая область — от 45 до 85 грн;
- Волынская область — от 40 до 80 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 75 грн;
- Житомирская область — от 40 до 80 грн;
- Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
- Запорожская область — от 40 до 80 грн;
- Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
- Кировоградская область — от 40 до 70 грн;
- Львовская область — от 45 до 75 грн;
- Николаевская область — от 50 до 70 грн;
- Одесская область — от 45 до 75 грн;
- Полтавская область — от 40 до 70 грн;
- Ровенская область — от 45 до 75 грн;
- Сумская область — от 40 до 70 грн;
- Тернопольская область — от 40 до 70 грн;
- Харьковская область — от 50 до 90 грн;
- Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;
- Черкасская область — от 40 до 75 грн;
- Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
- Черниговская область — от 45 до 70 грн.
Что еще стоит знать украинцам
В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она является важным цветным металлом для промышленности и имеет более высокую стоимость по сравнению с алюминием.
Кроме того, принимаются и черные металлы. Хотя цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла значительно проще.
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