Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине arrow

Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

14 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 14 января 2025 года
Производство металла. Фото: tfgusa.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

От легких самолетов до прочных строительных конструкций, алюминий очень быстро стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Когда-то этот металл был редким и даже драгоценным. Сейчас — это один из самых распространенных и важных материалов в мире.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 14 января 2025 года.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий когда-то был дороже золота. В середине 19-го века алюминий считался настолько редким и ценным, что французский император Наполеон III использовал алюминиевую посуду для особо важных гостей, тогда как остальные ели из золотых тарелок.

Алюминий занимает третье место по распространенности после кислорода и кремния, составляя примерно 8% от массы земной коры. Тем не менее в чистом виде этот металл почти не встречается, поскольку он легко вступает в соединения с другими элементами.

Алюминий используется в производстве искусственных сапфиров. Для создания этих драгоценных камней этот металл нагревают до температуры 2 200 градусов Цельсия и держат под высоким давлением. Искусственные сапфиры используются в часах, лазерах и других высокотехнологичных устройствах.

Алюминий применяют также в медицине. Его соединения используются в антацидах для лечения изжоги и язвенной болезни. Кроме того, этот металл применяется в некоторых вакцинах как вещество, усиливающее иммунный ответ.

Алюминий является важным компонентом в производстве электроники. Благодаря своей высокой электропроводности и легкости, этот металл используется в проводах, конденсаторах и других электронных компонентах.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая обеспечивает потребности сталелитейной промышленности страны. Это произошло из-за близости российских войск и боевых действий. Об остановке шахты сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Как отмечается, это единственная в Украине шахта, где добывают коксующийся уголь, необходимый сталелитейной промышленности страны. Россия уже давно приближается к ключевому логистическому узлу Покровск. По данным DeepState, войска РФ находятся менее чем в 2 км от одного из шахтных стволов.

"Там нет производства, ведутся работы только на поверхности", — сообщил собеседник издания, добавив, что сейчас проводится эвакуация.

По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году Украина произвела около 3,5 млн тонн кокса, используя исключительно коксующийся уголь, добываемый в Покровске. При этом в прошлом году профсоюз сталелитейщиков заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2-3 миллионов тонн в 2025 году с 7,6 миллиона в 2024 году.

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других частях Украины, если Покровская шахта будет захвачена российскими войсками. Впрочем, импортировать это сырье все равно придется, что приведет к росту затрат.

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 45 до 85 грн;
  • Винницкая область — от 45 до 85 грн;
  • Волынская область — от 40 до 80 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 80 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 40 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 70 грн;
  • Львовская область — от 45 до 75 грн;
  • Николаевская область — от 50 до 70 грн;
  • Одесская область — от 45 до 75 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 70 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 75 грн;
  • Сумская область — от 40 до 70 грн;
  • Тернопольская область  —  от 40 до 70 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 75 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она является важным цветным металлом для промышленности и имеет более высокую стоимость по сравнению с алюминием.

Кроме того, принимаются и черные металлы. Хотя цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла значительно проще.

деньги цены в Украине металлолом вторсырье алюминий металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:23 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра

07:21 Мужчина после ВВК не явился по повестке — что решил суд

07:17 Кто подпадает под штрафы от ТЦК — список всех категорий

07:01 ПриватБанк заблокировал счет клиентки — при чем здесь крипта

06:55 БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:35 Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — в чем причина

06:30 Цены на кукурузу в январе удивляют — стоимость зерна в Украине

06:30 Имеет ли право ТЦК отправлять на комиссию педагога

06:25 Морозы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

07:23 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра

07:21 Мужчина после ВВК не явился по повестке — что решил суд

07:17 Кто подпадает под штрафы от ТЦК — список всех категорий

07:01 ПриватБанк заблокировал счет клиентки — при чем здесь крипта

06:55 БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:35 Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — в чем причина

06:30 Цены на кукурузу в январе удивляют — стоимость зерна в Украине

06:30 Имеет ли право ТЦК отправлять на комиссию педагога

06:25 Морозы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея