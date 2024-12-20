Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 20 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: saint-gobain.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Багато великих винаходів та інженерних досягнень не відбулись би без латуні. Цей сплав міді та цинку допомагав людству з багатьма з них: від стародавніх водопровідних систем до сучасних музичних інструментів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь використовувалась у стародавньому Єгипті для створення прикрас та предметів розкоші. Археологи знаходили латунні браслети, швейні голки та інші предмети, датовані тисячоліттями до нашої ери. Це свідчить про високий рівень металургії та майстерності стародавніх єгиптян.

Дослідження показали, що латунь має антибактеріальні властивості, а обробка цього сплаву ультразвуком покращує їх шляхом створення особливого рельєфу поверхні та збільшення площі активної поверхні. Це робить латунь ідеальним матеріалом для виготовлення дверних ручок, поручнів та інших предметів, які часто контактують з руками.

Латунь може бути полірована до дзеркального блиску. Завдяки цій властивості, вона широко використовується в декоративних елементах та предметах інтер'єру, таких як світильники, вази та меблеві ручки. Полірована латунь має не тільки гарний вигляд, але й стійкість до корозії.

Латунь має низьку температуру плавлення (близько 900-940 °C). Це робить її легкою в обробці та формуванні під час виробництва різних виробів. Завдяки цій властивості, цей сплав часто використовується в литті та куванні для створення складних форм та деталей.

Латунь використовується в музичних інструментах завдяки своїм чудовим акустичним властивостям. Тромбони та туби часто виготовляються з цього сплаву, оскільки він забезпечує чистий та яскравий звук. Музиканти також цінують латунь за її довговічність та здатність зберігати якість звуку протягом багатьох років.

Яка ситуація з металургією у світі

Великий виробник сталі ArcelorMittal підвищив ціни на гарячекатаний прокат на 20 євро за тонну, встановивши нову вартість на рівні 630 євро за тонну по всій Європі. Як повідомляє Argus.Media, це рішення обумовлено зростанням попиту у першому кварталі 2025 року, особливо з боку автомобільної промисловості.

Очікується, що обсяг імпорту сталі до ЄС на початку року суттєво скоротиться. Причинами називають антидемпінгові розслідування проти Єгипту, Японії, Індії та В'єтнаму, а також квоту на імпорт у розмірі 15%. Перегляд Європейською комісією ринкових захисних заходів, який може набути чинності вже у квітні замість липня, може ще сильніше обмежити постачання цього металу до Європи.

За даними джерел, обсяг квот може бути скорочений відповідно до зменшення виробництва та попиту в ЄС. Передбачається, що захисні механізми охоплять усі країни, що розвиваються. Для ринку оцинкованого прокату планується запровадження окремих лімітів для кожної країни.

Через обмеження трейдери вже відмовилися від імпорту, зосередившись на внутрішньому ринку. Як зазначається, один із виробників у Бенілюксі тимчасово призупинив свої пропозиції, маючи намір повернутися на ринок у січні з вищими цінами.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 20 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 170 грн;

Вінницька область — від 175 до 190 грн;

Волинська область — від 120 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 170 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 180 грн;

Запорізька область — від 150 до 200 грн;

Івано-Франківська область — від 150 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 150 до 170 грн;

Львівська область — від 120 до 170 грн;

Миколаївська область — від 130 до 185 грн;

Одеська область — від 170 до 190 грн;

Полтавська область — від 150 до 170 грн;

Рівненська область — від 150 до 170 грн;

Сумська область — від 150 до 170 грн

Тернопільська область — від 170 до 190 грн;

Харківська область — від 180 до 200 грн;

Хмельницька область — від 120 до 160 грн;

Черкаська область — від 120 до 170 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 170 до 190 грн.

Що ще варто знати українцям

Алюміній також приймають у пунктах приймання металобрухту. Попри те, що його ціна трохи нижча за латунь, вона все одно залишається досить високою і може забезпечити значний прибуток. Крім того, ресайклінг алюмінію має позитивний вплив на довкілля.

Ми також аналізували вартість інших металів, в тому числі й золота. Цей дорогоцінний метал можна здати у ломбардах та отримати непогані гроші.