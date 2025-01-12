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Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

12 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 12 января 2025 года
Металлургический комбинат. Фото: interestingengineering.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

История черных металлов — это путь человечества к устойчивости и развитию. От первых орудий труда до высокотехнологичных сплавов, они сопровождали нас в самых смелых начинаниях. Можно смело сказать, что это материалы, на которых базируется наша цивилизация.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 12 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является основным компонентом черных металлов, и его сплавы, такие как сталь и чугун, используются во многих отраслях промышленности. Сталь, например, является основным материалом для строительства, автомобилестроения и производства бытовой техники благодаря своей прочности и долговечности.

Черные металлы подвержены коррозии, особенно в условиях повышенной влажности. Для защиты от коррозии их часто покрывают цинком (процесс, известный как гальванизация) или окрашивают специальными антикоррозийными покрытиями.

Черные металлы широко используются в архитектуре и строительстве. Например, Эйфелева башня в Париже построена из кованого железа, что обеспечивает ей высокую прочность и устойчивость к ветровым нагрузкам.

Железо является важным элементом для жизни на Земле. Оно входит в состав гемоглобина, белка, переносящего кислород в крови человека и животных. Без достаточного количества железа организм не может эффективно транспортировать кислород, что может привести к анемии и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Переработка стали и чугуна позволяет уменьшить потребление энергии и природных ресурсов, а также снизить выбросы парниковых газов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинские горнодобывающие компании в 2024 году увеличили экспорт железной руды на 89,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув объема в 33,699 млн тонн. Такие данные обнародованы Государственной таможенной службой.

В течение года экспорт сохранял стабильный уровень в пределах 8,5–9,3 млн. тонн за квартал. Исключением стал третий квартал, когда объемы снизились на 25,5%, по сравнению с предыдущим кварталом. Это падение связано с ослаблением мирового рынка железной руды и стали, а также замедлением экономической активности в Китае — крупнейшем потребителе украинского сырья.

За год наибольший объем железной руды экспортировался в:

  • Китай: 15,09 млн тонн,
  • Польшу: 5,09 млн тонн,
  • Словакию: 4,97 млн тонн.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;
  • Волынская область — от 5 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Львовская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 5 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, в пунктах приема лома принимают не только черные металлы, но и цветные. Например, латунь, которая имеет значительно более высокую стоимость по сравнению со сталью или чугуном.

Кроме того, украинцы могут сдавать золотые украшения в ломбарды, получая за них значительные средства. Стоимость драгоценных металлов в Украине постоянно растет, что делает их выгодным активом.

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