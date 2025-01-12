Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 12 січня 2025 року

Металургійний комбінат. Фото: interestingengineering.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Історія чорних металів — це шлях людства до стійкості та розвитку. Від перших знарядь праці до високотехнологічних сплавів, вони супроводжували нас у найсміливіших починаннях. Можна сміливо сказати, що це матеріали, на яких базується наша цивілізація.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 12 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є основним компонентом чорних металів, і його сплави, такі як сталь та чавун, використовуються у багатьох галузях промисловості. Сталь, наприклад, є основним матеріалом для будівництва, автомобілебудування та виробництва побутової техніки завдяки своїй міцності та довговічності.

Чорні метали схильні до корозії, особливо в умовах підвищеної вологості. Для захисту від корозії їх часто покривають цинком (процес, відомий як гальванізація) або фарбують спеціальними антикорозійними покриттями.

Чорні метали широко використовуються в архітектурі та будівництві. Наприклад, Ейфелева вежа в Парижі побудована з кованого заліза, що забезпечує їй високу міцність і стійкість до вітрових навантажень.

Залізо є важливим елементом для життя на Землі. Воно входить до складу гемоглобіну, білка, що переносить кисень у крові людини та тварин. Без достатньої кількості заліза організм не може ефективно транспортувати кисень, що може призвести до анемії та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Переробка сталі та чавуну дозволяє зменшити споживання енергії та природних ресурсів, а також знизити викиди парникових газів.

Яка ситуація з металургією в Україні

Українські гірничодобувні компанії у 2024 році збільшили експорт залізняку на 89,9% порівняно з 2023 роком, досягнувши обсягу в 33,699 млн тонн. Такі дані оприлюднені Державною митною службою.

Протягом року експорт зберігав стабільний рівень у межах 8,5–9,3 млн. тонн за квартал. Винятком став третій квартал, коли обсяги знизилися на 25,5%, порівняно з попереднім кварталом. Це падіння пов'язане з ослабленням світового ринку залізняку та сталі, а також уповільненням економічної активності в Китаї — найбільшому споживачі української сировини.

За рік найбільший обсяг залізняку експортувався в:

Китай: 15,09 млн тонн,

Польщу: 5,09 млн тонн,

Словаччину: 4,97 млн тонн.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в пунктах прийому брухту приймають не тільки чорні метали, але й кольорові. Наприклад, латунь, яка має значно вищу вартість порівняно зі сталлю або чавуном.

Крім того, українці можуть здавати золоті прикраси в ломбарди, отримуючи за них значні кошти. Вартість дорогоцінних металів в Україні постійно зростає, що робить їх вигідним активом.